Nicolás Maduro "no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo del cartel de drogas", afirma gobierno de EE.UU.

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La secretaria de prensa del Gobierno de Estados Unidos, Karolina Leavitt, se pronunció este jueves 28 de agosto, en conferencia de prensa, sobre el régimen venezolano con un contundente pronunciamiento en el que enfatizó que para el Gobierno estadounidense, Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela y que lidera un cartel narcoterrorista.

El pronunciamiento de Leavitt

La portavoz de la Casa Blanca, Karolina Leavitt, fue consuiltada,en rueda de prensa, sobre si el presidente Donald Trump está considerando lanzar ataques militares contra instalaciones militares en suelo venezolano.

Al respecto, indicó que no se pronunciará sobre ninguna acción militar, sin embargo, resaltó que muchos países latinoamericanos han apoyado la iniciativa ejecutada por los Estados Unidos, con la finalidad de combatir el tráfico de drogas en el que aseguran está involucrado el actual gobierno de Venezuela.

"No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar o preguntas sobre eso alguna vez. Pero lo que les diré es que muchas naciones caribeñas y muchas naciones de la región han aplaudido las operaciones antidrogas de la administración y esfuerzos", sostuvo en un inicio.

Posteriormente, acotó que Donald Trump está dispuesto a usar los elementos del poder norteamericano con el objetivo de que las drogas no ingresen a su territorio. Además, Leavitt subrayó que Nicolás Maduro es un fuigitivo y que no lo reconoce como presidente de Venezuela.

"El presidente está dispuesto a utiizar todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. y como he dicho antes desde este podio. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Él es un jefe fugitivo de este cartel de drogas", dijo la portavoz.

En tal sentido, Karolina Leavitt añadió que Nicolás Maduro fue acusado por traficar drogas a Estados Unidos para prevenir el flujo ilícito de drogas a nuestro país y proteger a nuestros ciudadanos de esos venenos mortales.

Lucha contra el narcotráfico

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos reforzó su presencia en el Caribe, cerca de Venezuela, días atrás, con el despliegue de tres buques y más de 4 mil soldados en una operación destinada a frenar el flujo de drogas hacía su territorio.

De esta manera, la portavoz de la Casa Blanca, Karolina Leavitt, manifestó que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Asimismo, consideró que el mandatario lidera un cartle narcoterrorista.