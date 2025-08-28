El fin de una era: Lionel Messi confirma que ante Venezuela será su último partido de local por Eliminatorias

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El fin de una era en la Selección Argentina. Lionel Messi confirmó su despedida de las Eliminatorias como local con la camiseta albiceleste en la última fecha doble del torneo que ya los tiene clasificados para el Mundial 2026.

Tras disputar la semifinales con el Inter Miami ante el Orlando City, logrando la victoria por 3 a 1 (hizo dos goles) y clasificando a la final de este domingo ante el Seattle Sounders, el astro nacido en Rosario hizo el temido anuncio.

Final será ante Venezuela

El argentino de 38 años mencionó a la prensa internacional que ante la "Vinotinto" será su último partido en tierras argentinas por Eliminatorias, tras su debut ante Paraguay, el 3 de septiembre del 2005.

No obstante, pese al penoso anuncio, no dejó cerrada la puerta para el futuro. Como se recuerda, su selección recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en Buenos Aires y cerrará su participación premundialista en Quito, el martes 9 del mismo mes, ante la ya también clasificada Ecuador.

"Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias, no sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial. Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", sostuvo.

Su estreno como local fue ante Perú

La historia de Lionel Messi con el público argentino nació oficialmente un 9 de octubre de 2005, cuando por las Eliminatorias para al Mundial 2006, se puso la camiseta de su país por primera vez en el Monumental de River Plate en el duelo contra la Selección Peruana de Fútbol.

El partido por la fecha 17 del torneo clasificatorio a Alemania 2006 que se jugó en la capital argentina, tuvo el triunfo del cuadro local por 2 a 0 con anotaciones de Juan Román Riquelme y Luis Guadalupe (autogol).

A casi 20 años de su debut como local por Eliminatorias, Lionel Messi podría empezar su despedida con la selección que logró un mundial en 2022, dos copas américas (2021 y 2024) y una Finalissima (2022).

De esta manera, el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina anuncia su último partido en territorio local, contra Ecuador no está asegurada su participación, más adelante él mismo no lo supo confirmar.