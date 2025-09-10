Nicolás Maduro reta a la gobernadora de Puerto Rico: "Si usted dice que va a invadir Venezuela, venga de primera"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estalló el último martes contra la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, luego que afirmara su apoyo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, tras recibir al secretario de Defensa del país norteamericano, Pete Hegseth.

Maduro reta a gobernadora de Puerto Rico

El mandatario venezolano sostuvo una entrevista con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para el canal ruso RT. En dicho diálogo, Maduro retó a la gobernadora puertorriqueña a liderar una posible "invasión" contra su país.

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo: se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'si ustede dice que va a invadir a Venezuela venga de primera", manifestó contundentemente.

Además, durante su participación en el programa "Conversando con Correa", el jefe del Gobierno venezolano calificó a Puerto Rico de ser "una base militar al servicio de Estados Unidos para agredir a sus hermanos en Sudamérica".

En tal sentido, acotó que el pueblo puertorriqueño rechazaría cualquier acción que involucre convertir el archipiélago en plataforma de guerra contra Venezuela.

La posición de Jennifer González

El comentario de Maduro fue una respuesta a la postura de la gobernadora Jennifer González, quien el último lunes confirmó que Puerto Rico será un punto estratégico en las operaciones militares de los Estados Unidos, en su lucha contra el narcotráfico.

Ahora, este miércoles 10 de septiembre, la primera ejecutiva de Puerto Rico acusó a Nicolás Maduro de robarle la paz y la vida a su pueblo. Asimismo, lo calificó como "narcotraficante" y "dictador".

"Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retractan el crácter pandillero de su régimen. Como gobernadora de Puerto Rico seguiré defendiendo la seguridad de nuestra isla y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel. La droga y la violencia que llega a nuestras calles producto de sus operaciones le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo", expresó González Colón.

Cabe destacar que, Puerto Rico recibió la visita de una delegación estadounidense encabezada por autoridades del Pentágono y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Tras ello, Jenniffer González agradeció a Donald Trump "por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos" en su lucha contra la droga y Maduro.

De este modo, Nicolás Maduro retó a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González a una posible "invasión" a su país. Tras ello la primera ejecutiva puertorriqueña le respondió contundentemente.