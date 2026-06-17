Oliver Tree: Identifican el cuerpo del cantante que falleció en accidente de helicóptero en Brasil

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades de Brasil concluyeron el proceso de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el último domingo 14 de junio en Río de Janeiro.

El instituto forense confirmó que uno de los cuerpos correspondía al músico estadounidense Oliver Tree, de 32 años, conocido por temas como Miss You y Life Goes On. Con esta identificación se cerró la lista de seis fallecidos, siendo el artista la última persona que faltaba por reconocer.

El accidente y sus consecuencias

El siniestro se produjo cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo mientras se dirigían hacia Angra dos Reis, un destino turístico del litoral brasileño.

Una de las aeronaves, en la que viajaba Oliver Tree junto a otros cuatro pasajeros y el piloto, cayó sobre un estacionamiento privado de vehículos eléctricos, provocando un incendio que afectó a alrededor de 20 vehículos en el lugar.

La tragedia dejó seis víctimas fatales, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, además de los pilotos Charles Marsillac y Alexandre Souza, el productor audiovisual Luca Vignale y Lucas Brito Chávez. El reconocimiento de los restos del músico tardó, según se señala, por el grave estado en que este fue hallado.

Investigación en curso

Aunque el proceso de identificación ya concluyó, las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de la colisión. Se espera el informe técnico de la agencia estatal encargada de los peritajes aeronáuticos, que determinará las razones del impacto y las responsabilidades correspondientes.

La noticia de la muerte de Oliver Tree se suma al impacto que ya había generado el fallecimiento de Gaspi, muy querido en la comunidad digital hispana. En días anteriores, colegas como Ibai, Rubius, AuronPlay y Dross expresaron su dolor y recordaron la calidad humana del joven creador.

Ahora, la confirmación sobre el cantante añade un matiz aún más trágico a lo ocurrido, pues se trataba de un artista con una carrera internacional en ascenso y con una base de seguidores que lo acompañaba en cada proyecto.

El accidente aéreo en Río de Janeiro deja una huella profunda tanto en la música como en el mundo digital. La confirmación de la muerte de Oliver Tree cierra el proceso forense, pero abre interrogantes sobre las causas de la tragedia.

La coincidencia de su fallecimiento con el de Gaspi convierte este hecho en un episodio doloroso que enlaza a dos comunidades distintas —la musical y la del streaming— bajo un mismo duelo.