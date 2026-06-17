RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Tragedia aérea en Río de Janeiro

Oliver Tree: Identifican el cuerpo del cantante que falleció en accidente de helicóptero en Brasil

El informe forense brasileño identificó oficialmente el cuerpo del cantante estadounidense, cerrando el proceso de reconocimiento de las seis víctimas. Entre ellas también se encontraba el creador de contenido Gaspi.

El cantante falleció junto al youtuber 'Gaspi' el pasado domingo.
El cantante falleció junto al youtuber 'Gaspi' el pasado domingo. (Composición Exitosa)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 17/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Las autoridades de Brasil concluyeron el proceso de identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el último domingo 14 de junio en Río de Janeiro.

El instituto forense confirmó que uno de los cuerpos correspondía al músico estadounidense Oliver Tree, de 32 años, conocido por temas como Miss You y Life Goes On. Con esta identificación se cerró la lista de seis fallecidos, siendo el artista la última persona que faltaba por reconocer.

El accidente y sus consecuencias

El siniestro se produjo cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo mientras se dirigían hacia Angra dos Reis, un destino turístico del litoral brasileño.

Oliver Tree | Spotify

Una de las aeronaves, en la que viajaba Oliver Tree junto a otros cuatro pasajeros y el piloto, cayó sobre un estacionamiento privado de vehículos eléctricos, provocando un incendio que afectó a alrededor de 20 vehículos en el lugar.

Universidad suspende sus clases luego de que jaguar apareciera en sus aulas
Lee también

Universidad suspende sus clases luego de que jaguar apareciera en sus aulas

La tragedia dejó seis víctimas fatales, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, además de los pilotos Charles Marsillac y Alexandre Souza, el productor audiovisual Luca Vignale y Lucas Brito Chávez. El reconocimiento de los restos del músico tardó, según se señala, por el grave estado en que este fue hallado.

Mueren el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree en un choque de helicópteros en Brasil junto a otras 4 personas - BBC News Mundo

Investigación en curso

Aunque el proceso de identificación ya concluyó, las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de la colisión. Se espera el informe técnico de la agencia estatal encargada de los peritajes aeronáuticos, que determinará las razones del impacto y las responsabilidades correspondientes.

Avión privado se estrella e incendia en plena autopista: Reportan al menos un muerto y varios heridos
Lee también

Avión privado se estrella e incendia en plena autopista: Reportan al menos un muerto y varios heridos

La noticia de la muerte de Oliver Tree se suma al impacto que ya había generado el fallecimiento de Gaspi, muy querido en la comunidad digital hispana. En días anteriores, colegas como Ibai, Rubius, AuronPlay y Dross expresaron su dolor y recordaron la calidad humana del joven creador.

Ahora, la confirmación sobre el cantante añade un matiz aún más trágico a lo ocurrido, pues se trataba de un artista con una carrera internacional en ascenso y con una base de seguidores que lo acompañaba en cada proyecto.

Despedida de 'El Rubius'

El accidente aéreo en Río de Janeiro deja una huella profunda tanto en la música como en el mundo digital. La confirmación de la muerte de Oliver Tree cierra el proceso forense, pero abre interrogantes sobre las causas de la tragedia.

La coincidencia de su fallecimiento con el de Gaspi convierte este hecho en un episodio doloroso que enlaza a dos comunidades distintas —la musical y la del streaming— bajo un mismo duelo.

Temas relacionados accidente helicópteros Brasil cuerpo Gaspi identifican Oliver Tree

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA