ONU convoca a reunión de emergencia para el 5 de enero tras ataque de EE.UU. a Venezuela

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 5 de enero se dará a cabo una reunión de emergencia para tratar el reciente ataque militar desplegado por Estados Unidos en territorio venezolano y que dio con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Ante la incertidumbre política y el reciente anuncio por parte del presidente Donald Trump sobre asumir la gestión de Venezuela hasta "una transición segura", la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció tal medida de urgencia.

Reunión de emergencia para el 5 de enero

El Consejo de Seguridad de la ONU llevará a cabo la reunión de emergencia este lunes 5 de enero como medio para llegar acuerdos internacionales tras el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela.

La reunión fue impulsada por Colombia y respaldada por Rusia y China, ambos países miembros permanente del Consejo de Seguridad de esta organización intergubernamental mundial. Somalia, presidencia rotatoria del Consejo de este mes, aprobó la propuesta.

Este encuentro ha sido clasificado como una discusión sobre "amenazas a la paz y a la seguridad internacionales". De acuerdo al programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad se ha ratificado que el encuentro se dará el lunes a las 10:00 horas.

António Guterres mostró preocupación tras ataque

El portavoz del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, informó que António Guterres se encuentra preocupado por la escalada entre Venezuela y Estados Unidos.

De acuerdo a la postura expresa por Guterres, la acción militar del gobierno estadounidense sobre el territorio venezolano estaría marcando un "precedente peligroso" por poder ser considerada como una intervención en un país soberano, yendo en contra del derecho internacional.

"Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso. El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", declaró.

Noticia en desarrollo...