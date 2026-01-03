Gabriel Boric condena incursión militar de EE.UU. a Venezuela y advierte: "Mañana podría ser cualquier otro"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo vio con asombro como Estados Unidos incursionó en territorio venezolano para capturar a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El ejército norteamericano bombardeó puntos estratégicos en Caracas durante la madrugada de este sábado 3 de enero sorprendiendo a más de uno.

Gabriel Boric lanza advertencia tras intervención de EE.UU. en Venezuela

Como era de esperarse, esta situación generó el rechazó de diversas naciones en la región como fue el caso de Chile. Ahí, su presidente, Gabriel Boric, brindó una conferencia de prensa donde rechazó enérgicamente la incursión estadounidense y las consecuencias que la misma puede generar.

En primer lugar, el mandatario dejó en claro que no solo condena la conducta de Estados Unidos, sino que lamenta que Venezuela sea administrada por dicha nación por un tiempo que aún no se ha dejado en claro.

"Como gobierno manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos desarrolló en Venezuela y en particular ante el anuncio de que un estado extranjero pretende ejercer control directo sobre territorio venezolano, administrar el país y, eventualmente, continuar operaciones militares ante imponer una transición", indicó.

En esa misma línea, el jefe de Estado chileno indicó que la soberanía de todos los países no es solo un saludo a la bandera sino que sirve como límite para que cualquier otro país pueda invadir a otro sin razón alguna. Además, advirtió que de no condenar este hecho, otro país de la región podría sufrir la misma suerte en un futuro.

🇨🇱🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Presidente Gabriel Boric tras anuncio de Donald Trump: "Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro".pic.twitter.com/4HAj3tNMZ5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

"La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo de sus recursos naturales constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la soberanía de todos los estados de la región", añadió.

Un precedente peligroso

Para finalizar, Boric Font precisó que este es un precedente peligroso el cual podría generar gran inestabilidad en las demás naciones y en el derecho internacional en general.

"Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye un pilar esencial del derecho internacional", finalizó.

