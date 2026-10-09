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Panamá: nueva réplica de magnitud 5.8 azota el país centroamericano, este viernes 9 de octubre

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), una nueva réplica azotó Panamá durante la tarde de este viernes 9 de octubre.

Nueva réplica se registra en Panamá, hoy 9 de octubre.
Nueva réplica se registra en Panamá, hoy 9 de octubre. USGS

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/10/2026

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Un nueva réplica se registró durante la tarde de este viernes 9 de octubre en Panamá, tras los sismos de magnitud 7.6 y 8.0, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el informe de la agencia científica, el nuevo movimiento telúrico se registró a las 1:57 p. m., con el punto de epicentro al sur de El Cacao, corregimiento ubicado en el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste, y una profundidad de 10 km. 

Emergencia en el país centroamericano

Hasta el momento, los tres sismos registrados en el país centroamericano no vienen dejando pérdidas humanas; no obstante, sí se registran afectaciones a diversas infraestructuras, como, por ejemplo, viviendas, iglesias y vías para el transporte público. Del mismo modo, miles de personas evacuaron inmediatamente, ante los sorpresivos sismos.

Debido a los fuertes temblores que se registraron inicialmente al suroeste de Pitaloza Arriba, el Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones, así como las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

(Noticia en desarrollo...)

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