Papa León reafirma su llamado a la paz y responde a duras críticas de Trump: "No le tengo miedo"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque verbal entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha intensificado a raíz de sus diferencias en torno a la guerra en Irán. El Sumo Pontífice respondió a las duras críticas del mandatario estadounidense y afirmó "no tener miedo a su administración". Sin embargo, precisó "no querer entrar en debate".

"El mensaje es promover la paz"

Las declaraciones del Sumo Pontífice se produjeron durante su vuelo a Argelia, como parte de un viaje de 11 días por África.

El papa Robert Prevost afirmó que no quería entrar en debate con Trump, pero que continuaría promoviendo actos de paz en el mundo. Agregó que su papel no era de político, sino de difusor del Evangelio.

"No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", declaró el papa Robert Prevost a bordo del avión.

🇻🇦🇺🇸 | AHORA: El Papa León XIV le responde a Trump: "No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer.



No somos políticos. No tratamos la... pic.twitter.com/yqfbcxOZSR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 13, 2026

El inicio del conflicto

La disputa entre la autoridad norteamericana y el máximo representante eclesial se intensificó después de que Trump amenazara con destruir "toda una civilización" en Irán si la nación de Oriente Medio no reabría el estrecho de Ormuz.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió el jefe de la Casa Blanca en su red social Truth Social.

En este contexto, el Papa León XIV ha compartido en su homilía un mensaje a la paz sin aludir directamente al mandatario norteamericano. Solicitaba un alto a la guerra y a la idolatría.

"Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", contestó.

Inmediatamente, Trump respondió al papa León con duras críticas, calificándolo como una persona "débil en materia de seguridad" y "terrible para la política exterior".

En fechas previas, Trump incluso decía que León no estaría en el Vaticano, si él no estuviera presente en la Casa Blanca.

El enfrentamiento entre ambas autoridades también salpica a la Iglesia Católicas. La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha emitido un comunicado para "lamentar" las palabras de Trump contra el pontífice norteamericano.

"En un tiempo marcado por conflictos y tensiones internacionales, su voz representa un llamamiento exigente a respetar la dignidad de las personas, el diálogo y la responsabilidad", sostuvo la CEI.

En conclusión, el Papa Leon XIV contestó a las críticas de Trump diciéndole que no piensa entrar en debate y reafirmó su postura sobre la paz.