Papa León XIV recibió a Laura Pausini en el Vaticano y le confiesa ser su fan desde hace más de 30 años

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Inolvidable momento para el sumo pontífice. El papa León XIV recibió esta miércoles 11 de noviembre en el Vaticano a la artista italiana Laura Pausini y en dicho encuentro, el líder de la Iglesia Católica sorprendí a propios y extraños al expresarle su fanatismo desde hace más de 30 años.

El acto llevado a cabo en la Santa Sede correspondió a la entrega del Global Icon Award de Billboard Women in Music que le otorgó la cadena Billboard Italia a la intérprete de "La Soledad", "Amores Extraños", en otros clásicos, el cual le fuera entregado por el propio Robert Prevost.

Laura Pausini le regala una canción inédita a Papa León XIV, que dice ser su "fan" desde su debut en el Festival de Sanremo de 1993. pic.twitter.com/72z7ya5yHn — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 12, 2025

Admiración desde 1993

Durante el encuentro llevado a cabo en la capital italiana, León XIV le confesó a la cantante que es "su fan" desde el año 1993, más precisamente desde que ganara el prestigioso festival de San Remo con tan solo 17 años. El gesto de admiración sorprendió a la italiana de 51 años, quien le dijo estar "bendecida" por tan importante encuentro.

Sin embargo, Prevost no fue el único fan declarado a la cantante. De acuerdo con el portal Vatican News, el pontífice también le dijo que su secretario, el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna, "es el fan más grande, sino del mundo, al menos de América Latina".

Pausini le mencionó que el Perú es "muy especial e importante" en su carrera y que su primera presentación en Lima fue cuando tenía 25 años. Su regreso a nuestro país está previsto para el próximo 18 de abril como parte de su nueva gira mundial "Io Canto (Yo Canto)".

El encuentro tuvo otro momento especial, y es que Laura le donó a León XIV la canción "Hermano sol Hermana luna", inspirada en el "Cántico de las Criaturas" de San Francisco de Asís, quien desde 2026 será patrono de su país en el marco del 800 aniversario de su muerte.

Oggi ho vissuto una giornata surreale e straordinaria e sono profondamente onorata di aver ricevuto il "Global Icon Award di Billboard Women in Music" alla presenza del Santo Padre Papa Leone XIV @Pontifex_it 🤍

È stato un momento e un incontro che ricorderò per sempre.

Al... pic.twitter.com/xfXiOhya97 — Laura Pausini (@LauraPausini) November 12, 2025

Se alista para su primer viaje

El pasado 27 de octubre, el Vaticano hizo público el programa del primer viaje oficial del papa León XIV. El sumo pontífice visitará Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, cumpliendo así, uno de los últimos deseos de su antecesor, Francisco.

De acuerdo con lo informado por la Santa Sede, las ciudades turcas de Ankara, Estambul, İznik; y libanesas de Beirut, Annaya, Harissa, Bkerké, serán los lugares que acogerán a Robert Prevost, con el objetivo de difundir un mensaje de paz en esta parte del mundo.

El viaje Turquía comenzará el jueves 27 de noviembre, día en el que León XIV se trasladará al Mausoleo de Atatürk, posteriormente, tendrá una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan; asimismo, hará lo propio con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático turco.

Su llegada al Líbano será el 2 de diciembre, donde el referente de la Iglesia Católica mantendrá inmediatamente sus primeros encuentros institucionales, como, por ejemplo, con el presidente Joseph Aoun, y con el titular de la Asamblea Nacional, Nabih Berri, y el primer ministro, Nawaf Salami.

Previo a su viaje, León XIV recibió a la reconocida artista italiana, seguramente para recordar un poco más sobre el vínculo que tienen con el Perú.