Donald Trump descarta reunirse con el papa León XIV y afirma que "no lo ve necesario"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano se profundizan en un contexto marcado por la guerra contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó reunirse con el papa León XIV para "limar asperezas", asegurando que "no lo ve necesario".

La declaración, realizada desde Washington, refleja la distancia creciente entre ambas figuras y abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y la Santa Sede.

Postura de Trump frente a Irán

Trump reiteró que su prioridad es impedir que Irán obtenga armas nucleares y defendió las operaciones militares y el bloqueo naval contra Teherán, asegurando que se están logrando "grandes progresos" en la contención del régimen. Para Trump, la firmeza es indispensable y cualquier postura que invoque la paz sin medidas de presión es vista como una señal de debilidad.

"Irán no puede tener un arma nuclear. Si la tuviera, cada país, incluido Italia, estaría en problemas", afirmó.

Trump le cierra la puerta al Papa León XIV:



"¿Se reuniría con el Papa para resolver sus diferencias?"



TRUMP (sin dudar):

"No creo que sea necesario."



El presidente no tiene tiempo para reuniones diplomáticas. Punto.



¿Firmeza o confrontación directa? pic.twitter.com/KOT36eYvHC — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 16, 2026

El presidente estadounidense cuestionó directamente la autoridad del pontífice en temas de seguridad y política internacional. Lo calificó de "débil ante el crimen" y "terrible en política exterior", además de acusarlo de alinearse con sectores de izquierda.

Incluso sugirió que su elección estuvo vinculada a su propia presidencia, un comentario que fue interpretado como un intento de desacreditar la legitimidad del papa en el escenario global. Estas declaraciones han sido vistas como un ataque frontal a la influencia moral del Vaticano.

Respuesta del Vaticano

El papa León XIV evitó entrar en una confrontación directa, pero reafirmó su postura pacifista. "Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra", señaló, insistiendo en la necesidad de promover el diálogo y las soluciones multilaterales.

El pontífice aclaró que no busca polemizar con Trump y defendió que el mensaje del Evangelio no debe ser malinterpretado como lo hacen "algunas personas". Su respuesta buscó mantener la línea institucional de la Iglesia, centrada en la defensa de la paz y la dignidad humana.

🇻🇦🇺🇸 | AHORA: El Papa León XIV le responde a Trump: "No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer.



No somos políticos. No tratamos la... pic.twitter.com/yqfbcxOZSR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 13, 2026

El choque entre Trump y León XIV ha generado reacciones en distintos países. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respaldó al papa, señalando que es "justo y normal" que invoque la paz. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los insultos de Trump y los calificó de "inaceptables".

En España, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, también defendió al pontífice, afirmando que "siembra la paz". Estas respuestas muestran que el enfrentamiento no solo es bilateral, sino que tiene repercusiones en la política internacional y en la percepción de la guerra contra Irán.

La negativa de Trump a reunirse con el papa marca un quiebre en la tradición de diálogo entre la Casa Blanca y el Vaticano. Históricamente, los encuentros entre presidentes estadounidenses y pontífices han servido para suavizar tensiones y buscar puntos de entendimiento en temas globales. En esta ocasión, la decisión refleja la dureza de su postura y anticipa un escenario de mayor confrontación diplomática.