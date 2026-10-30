Papa León XIV votó en elecciones de medio mandato en EE. UU.: pontífice marca un hito histórico

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 30/10/2026
A través de la Sala de Prensa, se dio a conocer que, el papa León XIV ejerció su derecho al voto en las próximas elecciones de Estados Unidos mediante el envío de su papeleta electoral por correo a Chicago, ciudad donde nació.
Papa León XIV votó en elecciones de Estados Unidos
Según se informó desde el Vaticano, Robert Francis Prevost votó como ciudadano estadounidense, una práctica que ha ejercido a lo largo de su vida, incluso durante los años en los que residió en Perú. Asimismo, señalaron que el papa León XIV considera que participar en las elecciones constituye tanto un derecho como un deber de toda la población.
Incluso, de acuerdo el marco legal del estado de Illinois, los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto por correo mediante la ley UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), que establece mecanismos para facilitar la participación electoral de los estadounidenses que residen en el extranjero y de determinados ciudadanos que se encuentran fuera de su lugar de residencia.
Dicho acto realizado por la máxima autoridad de la Iglesia Católica se produce a días de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo martes 3 de noviembre, en las que los ciudadanos renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado.
¿Cuándo serán las elecciones intermedias en Estados Unidos?
La participación electoral del pontífice se produce en el contexto de los comicios legislativos programados para el próximo martes 3 de noviembre. Durante esta jornada, los estadounidenses elegirán a los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y renovarán parte del Senado.
Estas elecciones de medio término definirán la composición del Congreso estadounidense y tendrán lugar en un escenario político marcado por la disputa por el control de ambas cámaras legislativas.
De esta manera, el papa León XIV mantiene su vínculo con el ejercicio de sus derechos ciudadanos en Estados Unidos, pese a encontrarse actualmente al frente de la Iglesia católica desde el Vaticano.
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