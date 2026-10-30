Papa León XIV votó en elecciones de medio mandato en EE. UU.: pontífice marca un hito histórico

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de la Sala de Prensa, se dio a conocer que, el papa León XIV ejerció su derecho al voto en las próximas elecciones de Estados Unidos mediante el envío de su papeleta electoral por correo a Chicago, ciudad donde nació.

Papa León XIV votó en elecciones de Estados Unidos

Según se informó desde el Vaticano, Robert Francis Prevost votó como ciudadano estadounidense, una práctica que ha ejercido a lo largo de su vida, incluso durante los años en los que residió en Perú. Asimismo, señalaron que el papa León XIV considera que participar en las elecciones constituye tanto un derecho como un deber de toda la población.

Incluso, de acuerdo el marco legal del estado de Illinois, los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto por correo mediante la ley UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), que establece mecanismos para facilitar la participación electoral de los estadounidenses que residen en el extranjero y de determinados ciudadanos que se encuentran fuera de su lugar de residencia.

Dicho acto realizado por la máxima autoridad de la Iglesia Católica se produce a días de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo martes 3 de noviembre, en las que los ciudadanos renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

🇺🇸 EL PAPA LEÓN XIV VOTA EN LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS La Sala de Prensa de la Santa Sede ha confirmado que el Papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano estadounidense, enviando por correo su papeleta electoral a Chicago, su ciudad natal. El Santo Padre mantiene así una práctica que ha seguido a lo largo de su vida, también durante los años en los que residió en Perú. Desde el Vaticano han destacado que el Papa León XIV considera que participar en los procesos democráticos es tanto un derecho como un deber de los ciudadanos. 🗳️ El voto se produce con motivo de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que los estadounidenses renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado. No ha trascendido el sentido de su voto. Lee también Papa León XIV solicitó votar por correo en las elecciones intermedias de EE. UU. este 3 de noviembre October 30, 2026

¿Cuándo serán las elecciones intermedias en Estados Unidos?

La participación electoral del pontífice se produce en el contexto de los comicios legislativos programados para el próximo martes 3 de noviembre. Durante esta jornada, los estadounidenses elegirán a los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y renovarán parte del Senado.

Estas elecciones de medio término definirán la composición del Congreso estadounidense y tendrán lugar en un escenario político marcado por la disputa por el control de ambas cámaras legislativas.

De esta manera, el papa León XIV mantiene su vínculo con el ejercicio de sus derechos ciudadanos en Estados Unidos, pese a encontrarse actualmente al frente de la Iglesia católica desde el Vaticano.

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