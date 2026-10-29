Robotín revela cuánto puede llegar a ganar diariamente en Estados Unidos: "El arte que hago es universal"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Robotín, el popular artista peruano conocido por su personaje de hombre de hojalata, contó cómo es trabajar en Estados Unidos y cuánto dinero puede ganar por día con sus presentaciones callejeras. Durante una entrevista con un programa de espectáculos, explicó que sus ingresos son variables y dependen principalmente del lugar que consiga para ofrecer su espectáculo en Los Ángeles.

La nueva vida de Robotín en Estados Unidos

El artista, cuyo nombre real es Alan Castillo, trabaja en el muelle de Santa Mónica, donde debe participar en un sorteo para obtener un espacio. Esta dinámica hace que cada jornada sea diferente, pues no tiene asegurado un lugar para presentarse ni sabe cuánto dinero podrá reunir al finalizar el día.

"En Santa Mónica hay sorteo, sortean los espacios diarios. Me puede tocar un buen espacio, me puede tocar un mal espacio, como también ya me ha pasado que no me ha podido tocar nada", contó.

Además, la competencia por los espacios es considerable. Según explicó, existen aproximadamente 20 lugares disponibles para unos 30 artistas que buscan trabajar en la zona. Por ello, mientras algunos consiguen ubicaciones con mayor afluencia de público, otros deben conformarse con espacios menos concurridos o, incluso, quedarse sin la oportunidad de trabajar.

"Un buen día, por ejemplo, yo me acuerdo que me hice casi 300 dólares, pero en un mal día me hice 30 dólares", agregó.

En cuanto a sus ganancias, Robotín recordó que en una de sus mejores jornadas llegó a reunir cerca de 300 dólares. Sin embargo, también ha experimentado días complicados en los que apenas consiguió 30 dólares. Esta diferencia refleja la incertidumbre de su actividad, cuyos resultados dependen de la ubicación asignada y de las personas que se detienen a observar su espectáculo.

Robotín defiende su arte

Pese a estas dificultades, el artista destacó el respaldo que recibe de sus compatriotas. Según contó, los peruanos suelen reconocer a su personaje y dejarle propinas que pueden alcanzar montos importantes. En cambio, considera que todavía necesita acercarse a otros públicos latinoamericanos, especialmente al mexicano, para que más personas conozcan su propuesta artística.

"Los peruanos son los que más me dan, aunque no lo creas. Me han traído propinas de 10, de 20, inclusive tengo ahí unos videítos en mi TikTok de 100 (...) Yo pienso que el arte que yo hago es universal", explicó.

A pesar de los ingresos irregulares, Robotín mantiene su intención de continuar trabajando en Estados Unidos y ampliar el alcance de su personaje. Asimismo, espera conocer otras culturas y países a través de su arte, convencido de que su espectáculo puede conectar con públicos de distintas nacionalidades.