Polémica en Argentina por "revivir" a Maradona con IA promocionando casa de apuestas deportivas

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante las transmisiones del Mundial 2026, la casa de apuestas BetWarrior sorprendió con un anuncio en el que aparece un Maradona joven, vestido con la camiseta de la Selección de 1986, pronunciando frases motivacionales con tono desafiante.

La recreación, realizada con inteligencia artificial, combinó imagen y voz del astro fallecido en 2020. El mensaje buscaba transmitir épica futbolera, pero el resultado fue un aluvión de críticas en redes sociales y medios.

La imagen de un ídolo fallecido

El rechazo se centró en dos aspectos: el uso de una figura fallecida sin posibilidad de consentimiento y la asociación de Maradona con las apuestas, un rubro que nunca promovió en vida. La frase utilizada en el spot, de tono vulgar y provocador, fue considerada por muchos como una distorsión de la imagen del "Diez".

La publicidad generó un inmediato debate sobre los límites en el uso de inteligencia artificial en la recreación de ídolos. Especialistas en ética digital advirtieron que la tecnología permite que cualquier persona "diga" lo que nunca dijo, lo que plantea riesgos para la memoria y la reputación de figuras públicas.

En Argentina, donde Maradona es símbolo cultural y deportivo, la indignación fue aún mayor: se cuestionó que se utilice su legado para promover un sector vinculado a la ludopatía.

El caso también puso en discusión la regulación de los derechos de imagen póstumos. ¿Hasta qué punto los herederos pueden decidir sobre la voz y la figura de alguien que ya no está? ¿Qué límites deberían existir para evitar que la tecnología convierta a los ídolos en herramientas comerciales sin control?

Realmente LAMENTABLE lo de @BetWarrior_Arg utilizando, con IA, la imagen y voz de Maradona para promover la ludopatía. Algo que Diego en vida jamás hubiera promocionado. pic.twitter.com/db3NaVObXI — Nico Bilinkis (@nicobilinkis) June 7, 2026

Familia dio autorización

Recién en medio de la polémica se conoció que el spot había sido autorizado por parte de la familia de Maradona. El abogado Fernando Burlando explicó que la decisión se tomó de manera democrática entre los hermanos, aunque no todos estuvieron de acuerdo.

Dalma y Gianinna avalaron la iniciativa, mientras que Jana, Diego Jr. y Diego Fernando se opusieron. Según trascendió, la empresa habría pagado alrededor de 100.000 dólares por el uso de la imagen, monto repartido entre los herederos.

La revelación no calmó las críticas. Para muchos, el consentimiento familiar no elimina el dilema ético de recrear digitalmente a Maradona para fines comerciales, menos aún en un rubro tan cuestionado como las apuestas.

El spot se convirtió en uno de los temas más comentados en medio torneo mundialista. Más allá de la autorización parcial de su familia, el rechazo social evidencia que la figura del "Diez" sigue siendo intocable para gran parte de los argentinos. El caso abre un debate urgente sobre cómo preservar la memoria de los ídolos en la era digital y hasta dónde puede llegar la IA en la publicidad.