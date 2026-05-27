Carlos Vílchez comparte emotivo mensaje por el cumpleaños de su padre fallecido: "No tienes idea cómo te exraño"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor cómico y figura televisiva, Carlos Vílchez, compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños de su padre fallecido y mostró su lado más sensible al afirmar que le hubiese gustado que él esté vivo para que celebren juntos en familia una fecha tan importante como esta.

Carlos Vílchez conmovido por cumpleaños de su padre

El co-conductor del magazine 'Mande Quien Mande', recurrió a sus redes sociales este miércoles 27 de mayo para conmemorar con alegría, pero a su vez congoja, que un día como hoy su padre hubiera cumplido 88 años y que de estar con vida lo celebrarían a lo grande en compañía de sus seres queridos.

Por tal razón, el comediante compartió un emotivo mensaje el cual estuvo acompañado de una fotografía de todos sus seres queridos, entre ellos todos sus hermanos así como su madre, y gracias a la tecnología pudo incluir en ella a su querido progenitor, a quien reveló extraña mucho y que daría cualquier cosa por tenerlo a su lado.

"Hoy es cumpleaños de mi padre, si estuviera con nosotros cumpliría 88 años, hace 33 años no te veo, no tienes idea cómo te extraño mi rey hermoso siempre te escucho estás en un mejor lugar. Voy a pecar de egoísta, pero yo lo quería a mi lado muchos más años, daría cualquier cosa porque esta foto fuera real", se lee en el post de su cuenta oficial de Instagram.

Carlos Vílchez y la emoción cuando habla de su padre

Hay que señalar que, en diversas ocasiones Carlos Vílchez ha revelado que se emociona al hablar de su padre porque desafortunadamente no vio su carrera como artista en la televisión peruana.

Inclusive en una oportunidad admitió, a corazón abierto, que estuvo a punto de caer en el alcoholismo debido a que no superaba la ausencia de su progenitor en su familia. Además, sostuvo que intentó ayudarlo a que salga de ese vicio y aunque al inicio lo estaba logrando, pero que lamentablemente su salud ya estaba deteriorada.

En una fecha especial para Carlos Vílchez, como lo es el cumpleaños de su padre fallecido, el actor cómico compartió un mensaje emotivo en el que revela que extraña mucho a su progenitor y que daría cualquier cosa por tenerlo a su lado. Además, acompañó la publicación junto a una fotografía en la que, gracias a la inteligencia artificial, pudo aparecer su amado papá, junto a sus hermanos, su madre y él.