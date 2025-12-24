¿Indirecta a Putin? Zelenski y su polémico deseo en mensaje por Navidad: "Que se muera"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con motivo de las fiestas por Navidad, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, envió un mensaje a sus conciudadanos saludándolos por esta especial fecha. Sin embargo, su discurso ha sido polémico, al decir "que se muera", pero sin precisar si se trataba de Vladimir Putin, otra persona o cosa.

Quieren la paz, pero seguirán en lucha

En el extenso saludo que hizo previo a la noche buena, el mandatario ucraniano recordó que muchos compatriotas no podrán estar con sus familias, debido a que se encuentran en los frentes orientales. Cerca del final, aunó a todos en un mismo ideal, que sería beneficioso para su nación.

"Desde la antigüedad los ucranianos creían que el cielo se abre en la noche de Navidad. Y si les dices tus sueños, estos se cumplirán y hacemos un deseo para todos nosotros: Que se muera. Cada uno de nosotros puede pensar en sí mismo, pero cuando nos volteamos hacia Dios, por su puesto, pedimos por algo más grande", sostuvo Zelenski.

"Que muera": Zelenski revela su deseo en su mensaje navideño https://t.co/caSrkkUwjA



En su discurso navideño, el líder del régimen ucraniano afirmó que los rusos son ateos que no tienen nada que ver con el cristianismo. pic.twitter.com/iisyBmBotW — RT en Español (@ActualidadRT) December 24, 2025

Calificó a los rusos como "impíos", debido a que no tienen nada que ver con el cristianismo ni con algo "humano". Agregó que espera que la paz llegue pronto a su país por el bien de todos, sobre todo de los menores que están creciendo en un ambiente de conflicto, muchos, obligados a huir de las zonas invadidas.

"Pedimos paz para Ucrania y rezamos por eso, y merecemos eso. Que cada familia ucraniana viva en armonía. Que cada niño ucraniano que reciba un regalo, sonría y que preserva eso la importante fe de la niñez en la divinidad y los milagros. Que los ojos de nuestro niños y padres, seres queridos, dejen de llorar", sostuvo.

Zelenski "cambió" la fecha de Navidad

Pese a que los ortodoxos son una mayoría religiosa en este país eslavo, el jefe de Estado emitió un decreto en que establece solo el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad y no el 7 de enero, como la establece esta fe. En 2022 la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica permitió celebrarla el mismo día que los católicos.

En la víspera de la Navidad, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, compartió un mensaje a todos sus compatriotas, en el que desea la paz y saluda a quienes siguen luchando en el frente. Sin embargo, también compartió un polémico deseo, deseándole la muerte a alguien, sin precisar si es para Vladimir Putin o alguien más.