24/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El periodismo está de luto tras conocerse la lamentable muerte de una integrante del gremio tras una dura lucha contra una enfermedad que le fue diagnosticada en 2023. Tras revelarse su pérdida, salió a relucir el último mensaje que le dedicó a su hija de solo 4 años de edad.

Falleció periodista y presentadora de televisión

La conductora y periodista venezolana Margiory Fiaschi falleció en Bogotá tras enfrentar una grave enfermedad que la mantuvo alejada de los medios desde 2023: una lesión cerebral que cambió por completo el rumbo de su vida profesional y personal, ya que las complicaciones de su salud la llevaron a tomarse tiempo para someterse a tratamientos médicos constantes, siempre acompañada de sus familiares más cercanos.

A pesar de su condición, la presentadora de televisión nunca dejó de enviar mensajes de fortaleza y esperanza a través de sus redes sociales, hasta el último domingo 21 de diciembre, según dieron a conocer sus seres queridos. La noticia salió a la luz de manera inesperada por el medio en que trabajó, la cual causó dolor tanto en seguidores como en allegados y conocidos.

En una de las emisiones de noticias de Globovisión, el equipo informó lo sucedido con Margiory Fiaschi, en la que se destacó su carrera, su talento y su preparación.

"Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de la periodista Margiory Fiaschi, este domingo, en Bogotá, Colombia. Tras enfrentar una prolongada enfermedad con una entereza admirable, se despide dejando un legado de profesionalismo impecable", expresaron, haciendo llegar sus condolencias a la familia.

El último mensaje a su hija

La periodista Margiory Fiaschi expresó en diversas ocasiones que su mayor motor y fuerza que le permitía salir adelante era su hija de solo 4 años de edad, a quien le dedicó un último mensaje en sus redes sociales en julio del 2025. En el discurso hablaba del vínculo que tenían y que siempre fue su fiel compañera y amiga en estos momentos complicados de su vida.

"Aunque estos cuatro años no han sido tan ligeros para ambas. He procurado seguir mi instinto para ejercer mi rol de mamá; entre ensayo y error avanzo y le pido a Dios, la Virgen y al Espíritu Santo que me guíen y me sostengan para darte lo mejor de mí, a pesar de mi caos interno y a pesar del desafío de salud que he experimentado desde tus dos años", señaló en Instagram.

¿Quién fue Margiory Fiaschi?

Originaria de Valencia, en el estado Carabobo, Venezuela, inició su carrera en la radio antes de abrirse camino en la televisión, donde condujo programas informativos que la consolidaron como una de las voces más queridas de su generación. Sobresalió con su talento ante las cámaras y por comunicar distintas noticias en medios como 'Radio América' y 'DAT TV'.

Llegó a ocupar un lugar importante en la conducción de espacios noticiosos en Globovisión. Lamentablemente, el último domingo, Margiory Fiaschi perdió la vida tras complicaciones de su salud.