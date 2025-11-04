Presidenta de México sufrió ACOSO en público: Hombre realizó tocamientos indebidos a Claudia Sheinbaum

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un acto de acoso se registró este martes 4 de octubre en Ciudad de México, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum caminaba por el centro de la ciudad. Mientras saludaba y se tomaba fotos con sus adeptos, un sujeto aprovechó la falta de seguridad y realizó tocamientos indebidos contra la mandataria.

Sheinbaum se daba un baño de popularidad

El hecho ocurrió cuando la jefa de Estado se trasladaba caminando hacia la sede de la Secretaría de Educación Pública desde el Palacio Nacional, cuando un hombre aun no identificado se apareció. Mientras conversaba con una ciudadana el sujeto se acercó por detrás y posó su brazo derecho sobre su hombro.

Al principio, esto no incomodó a Sheinbaum Pardo, sin embargo, el individuo cruzó la línea del respeto y metió su otro brazo entre los de la presidenta, como queriendo tocar su busto. También tuvo la intención de darle un beso en la mejilla, antes de que un funcionario público reaccione.

🚨 Esto es REPROBABLE 🚨



Hombre acosa a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras caminaba por fuera de Palacio Nacional.



La mandataria había salido para dirigirse a las oficinas de la SEP, por lo que en su paso saludó a ciudadanos.



Ahí este sujeto desconocido la abordó

Este acto de acoso ocurrió ante varios ciudadanos y el titular de la Dirección de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, quien fue el que trató de protegerla. No obstante, su lenta respuesta permitió al presunto acosador llegar hasta la mujer de 63 años y tocarla sin su consentimiento.

La mandataria mostró cierta incomodidad y prefirió guardar distancia con el hombre cuando la quiso agarrar de nuevo y asegurándole que después se tomarían una foto. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de su parte o del gobierno de este país.

Presidenta de México justificó asilo de Betssy Chávez

Antes de que ocurriera este suceso, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la solicitud de la expremier de Pedro Castillo para asilarse en su país. La jefa de Estado justificó la posición de su gestión alegando un tema político y de discriminación contra el hoy procesado por Golpe de Estado y su primera ministra.

#EnVivo



Claudia Sheinbaum: "La detención de Pedro Castillo fue injusta. Correspondió a un tema político y de una visión de mucha discriminación de la clase política de Perú"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/3O7JHywmWz — Canal N (@canalN_) November 4, 2025

Como se recuerda, el último lunes 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela confirmó que Betssy Chávez se encontraba en la residencia de la Embajada mexicana en Perú, luego de estar no habida por varias horas. Posterior a eso, indicó que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones quedaban rotas.

