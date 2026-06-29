Presidente de Bolivia y Argentina felicitan a Keiko Fujimori: "Éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú"

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara con la contabilización del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, autoridades internacionales comenzaron a pronunciarse sobre los resultados electorales del Perú por el triunfo de Keiko Fujimori.

Presidente de Bolivia envía mensaje por redes sociales a Keiko Fujimori

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, felicitó a Keiko Fujimori a través de sus redes sociales y la reconoció como "presidenta electa del Perú", destacando la decisión expresada por los ciudadanos peruanos en las urnas el pasado 7 de junio de este año.

"Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos", expresó la comunicación.

Paz Pereira también expresó su respeto por la voluntad democrática del pueblo peruano y manifestó su compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos países. Asimismo, el presidente boliviano le deseó éxitos a Fujimori en la responsabilidad de conducir el destino del Perú, acompañado su mensaje con símbolos de hermandad entre Bolivia y Perú.

Felicito a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori , por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano!



Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir... — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 29, 2026

Presidente de Argentina envía comunicado a Keiko Fujimori

Ante los recientes resultados oficiales anunciados por la ONPE, el mandatario argentino Javier Milei también difundió un mensaje de felicitación a través de sus redes sociales. En una publicación con el texto "La libertad avanza en toda América", Milei saludó a Keiko Fujimori por la victoria electoral y extendió su reconocimiento al pueblo peruano.

La imagen compartida por el jefe de Estado argentino incluía referencias a ambos países y destacaba el inicio de una nueva etapa política para el territorio nacional con el eventual gobierno de la lideresa de Fuerza Popular.

Estos pronunciamientos internacionales se producen después de que la ONPE informara el cierre del conteo de actas electorales. Según los resultados publicados por el organismo electoral, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, equivalente a 9 millones 223 mil 396 votos.

En tanto, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49.865 % de los votos, con un total de 9 millones 173 mil 755 votos. La diferencia entre ambos candidatos fue de menos de un punto porcentual.

Mientras continúan las etapas finales del proceso electoral, las autoridades peruanas esperan la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia encargada de confirmar los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial.