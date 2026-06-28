Dos conocidos youtubers fueron detenidos en Miami por intentar colarse a un partido del Mundial

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos influencers argentinos fueron detenidos en Miami tras infiltrarse ilegalmente al Hard Rock Stadium durante el Mundial 2026. Los jóvenes intentaron ingresar al duelo entre Portugal y Colombia, logrando eludir los controles de seguridad utilizando acreditaciones falsas de encuentros previos realizados.

Detalles sobre la infiltración

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que Beni Mármol, de veinte años, y Pato Perrotta, de veintiséis, superaron tres anillos de seguridad. Los sujetos alcanzaron el campo de juego antes de ser detectados por el personal encargado de la vigilancia del evento deportivo.

Los implicados documentaron gran parte de su recorrido mediante dispositivos móviles ocultos. Estas grabaciones, destinadas a sus redes sociales, muestran cómo lograron confundirse entre el personal autorizado del estadio, aprovechando la alta afluencia de personas durante el desarrollo del encuentro futbolístico internacional disputado.

"Había sido contratado por una agencia de medios para reseñar el partido y tenía credenciales, pero que eran de un evento anterior", declaró.

Según Local 10 News, los argentinos enfrentan cargos por interferir con un espectáculo deportivo. Este delito es considerado grave en Estados Unidos, pudiendo resultar en penas de hasta cinco años de prisión. Actualmente, ambos han sido liberados tras pagar una fianza impuesta judicialmente.

Las autoridades judiciales han notificado que ambos ciudadanos deberán presentarse a una audiencia en las próximas semanas. Durante este periodo, se ha restringido su acceso a las instalaciones deportivas del estado de Florida, como medida preventiva ante la posibilidad de nuevos intentos de acceso irregular.

Fallos en la seguridad

El suceso ha generado críticas por la vulnerabilidad en los protocolos del Mundial 2026. Expertos señalan que lograr evadir los controles en tres ocasiones demuestra fallas logísticas importantes. Las autoridades locales investigan cómo estos creadores de contenido pudieron acceder a zonas restringidas sin tickets.

La organización del evento se encuentra bajo presión para explicar cómo fallaron los lectores digitales de acreditaciones. Los sistemas biométricos y de escaneo, implementados para garantizar la integridad del torneo, no detectaron la falsedad de los documentos presentados en los filtros principales durante el acceso.

Los influencers fueron arrestados.

Se espera que el comité organizador implemente mayores restricciones en los próximos partidos eliminatorios del Mundial 2026. La revisión exhaustiva de las credenciales de prensa y la verificación manual en cada acceso principal serán obligatorias para prevenir futuras infiltraciones de este tipo en el estadio.

La detención de estos youtubers argentinos en Miami durante el Mundial 2026 marca un precedente. La infiltración en el Hard Rock expone deficiencias en la seguridad. Este caso legal contra los jóvenes continúa bajo proceso, recordando que irrumpir en eventos deportivos tiene consecuencias penales serias.