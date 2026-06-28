Terrible tragedia: Familia de futbolista argentino falleció como consecuencia de los terremotos en Venezuela

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de los terremotos de magnitud 7 ocurridos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, diversos desaparecidos han sido reportados alrededor del mundo. En este caso, el futbolista argentino usó sus redes sociales para anunciar la desaparición de su esposa e hijo que se encontraban en La Guaira, que ahora, tras días de búsqueda, se confirmo su fallecimiento.

Lucas Trejo anunció desaparición de su familia que se encontraba en Venezuela

Tras cuatro días de los desastres naturales ocurridos en Venezuela, el club deportivo en el que jugaba el futbolista argentino Lucas Trejo ha confirmado el fallecimiento de su esposa Yanina Maranella e hijos Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5 años.

De acuerdo con la información disponible, las labores de búsqueda se extendieron durante 74 horas y tras un exhaustivo operativo, fueron encontrados los familiares del deportista sin vida, causando gran impacto en la población y las redes sociales que vienen reportando los hechos.

Según el comunicado que ha publicado el Club Sport Marítimo de La Guaira, la institución pone a conocimiento su postura frente a la pérdida que enfrenta Lucas Trejo por el fallecimiento de su familia.

"En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos para afrontar esta tragedia", menciona el comunicado.

Ante la trágica noticia, el club deportivo se solidarizó completamente con el seleccionado y brindó su ayuda, respeto y oraciones para el descanso de la familia involucrada en los hechos que se dieron como consecuencia de la catástrofe.

"Tu familia del Marítimo La Guaira está contigo, te acompañamos con todo nuestro corazón, con respeto, unión y solidaridad", enfatizó la comunicación del club deportivo en este dif´ícil momento.

Lucas Trejo se pronunció en redes sociales luego de los terremotos

Tras el evento sísmico suscitado hace unos días, el futbolista argentino usó sus redes sociales para hacer un llamado en su cuenta de Instagram anunciando que el edificio en Playa Grande en Venezuela se había derrumbado.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor". El futbolista regresó de inmediato a La Guaira y encontró el inmueble convertido en una montaña de escombros.

Finalmente, con esta confirmación de fallecimiento de la familia del futbolista argentino, se continúan las búsquedas de miles de desaparecidos a causa de estos terremotos en Venezuela.