29/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo de magnitud 5.5 sacudió la provincia china de Sichuan durante la madrugada de este lunes, generando alarma entre la población de la ciudad de Yibin y zonas cercanas. El movimiento telúrico ocurrió en plena noche y provocó evacuaciones preventivas, además de la rápida movilización de las autoridades locales de emergencia regional inmediata.

El epicentro fue localizado en el condado de Gao, con una profundidad cercana a los seis kilómetros, según reportes sismológicos oficiales. La intensidad del movimiento generó fuertes sacudidas que se sintieron en varias localidades, interrumpiendo actividades nocturnas y activando protocolos de emergencia en toda la región afectada sin registrarse daños estructurales mayores reportados inicialmente confirmados.

Sismo dejó más de una decena de heridos

Las autoridades informaron que al menos 13 personas resultaron heridas de carácter leve, siendo trasladadas a centros médicos cercanos para su atención. Además, varias viviendas presentaron grietas y daños estructurales, lo que obligó a evacuar a familias hacia casas de parientes, mientras equipos de rescate evaluaban la situación en terreno de manera inmediata coordinada regional.

Asimismo, se registraron desprendimientos de rocas en carreteras cercanas, los cuales fueron retirados rápidamente para restablecer el tránsito. Los equipos de emergencia continuaron inspeccionando la zona afectada, priorizando la seguridad de los habitantes y la evaluación de infraestructuras críticas tras el fuerte movimiento sísmico en coordinación con autoridades provinciales de respuesta inmediata continua evaluación técnica.

El evento se produce en una de las zonas sísmicas más activas de China, donde Sichuan ha registrado terremotos devastadores en el pasado. Las autoridades mantienen la vigilancia constante ante posibles réplicas, mientras la población intenta retomar la normalidad tras la emergencia y el susto generado por el movimiento telúrico con alta preocupación regional bajo monitoreo permanente oficial continuo.

#terremoto #Yibin #seísmo #Gao ♬ Notícia Urgente (Instrumental) - AltairMakin @abc.es ‼️ Un terr3moto de magnitud 5,5 ha sacudido la provincia central china de Sichuan sin causar víct1mas m0rt4les, aunque sí dejó 13 h3ridos leves y obligó a trasladar y alojar de em3rgencia a 196 personas, informaron las autoridades locales. El s3ísmo se registró a las 00:12 hora local en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin, con epicentro a seis kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China. #China

Sismo en Venezuela deja más de 1000 muertos

A 1.430 se elevó la cifra de fallecidos tras los potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela el pasado miércoles. Este sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que el doble terremoto ha dejado además 3.238 heridos y mantiene a más de 3.100 familias damnificadas, siendo el norteño estado de La Guaira el epicentro de la emergencia.

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", dijo el legislador.

Es así que, el sismo de magnitud 5.5 en China dejó al menos 13 heridos y daños materiales en Sichuan, donde autoridades continúan evaluando viviendas afectadas y carreteras. Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue siendo desoladora, ya que la cantidad de muertos aumenta cada hora.