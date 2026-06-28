Mundial 2026: Presidente de Corea del Sur ordena investigación en la selección tras quedar descalificados en fase de grupos

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo generó frustración deportiva, sino que escaló hasta convertirse en un asunto de Estado.

El presidente Lee Jae-myung ordenó una investigación oficial sobre la gestión de la selección y la Federación Coreana de Fútbol (KFA), en medio de acusaciones de favoritismo, incompetencia técnica y uso cuestionable de fondos públicos. La decisión marca un punto de inflexión en la relación entre política y deporte en el país asiático.

El fracaso en el Mundial

La selección surcoreana inició con esperanza tras vencer 2-1 a República Checa, pero cayó en sus siguientes encuentros frente a México (1-0) y Sudáfrica (1-0), quedando fuera de los dieciseisavos. La derrota fue especialmente dolorosa porque el equipo llegaba con expectativas de superar la fase de grupos, respaldado por una preparación financiada con recursos estatales.

Reacción presidencial

Lee Jae-myung calificó el desempeño como "desconcertante" y exigió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo una investigación exhaustiva. El mandatario subrayó que se debe analizar desde la planificación hasta la ejecución, y establecer medidas para evitar que se repita un fracaso similar.

Además, criticó directamente al técnico Hong Myung-bo, a quien calificó de "incompetente", y cuestionó la transparencia en la selección de jugadores.

Presidente de Corea anunció investigaciones a la Federación de Fútbol tras resultados.

Renuncia del técnico y críticas públicas

Menos de 24 horas después de la eliminación, Hong Myung-bo presentó su renuncia, reconociendo que "tomó malas decisiones". Su nombramiento ya había sido polémico, pues en su primera etapa (Mundial 2014) también había quedado eliminado en fase de grupos. La prensa local reflejó la magnitud de la crisis al difuminar su rostro en transmisiones televisivas, un recurso reservado para figuras vinculadas a escándalos.

KBS (news channel of South Korea) blurred the face of head coach Hong Myung-bo after their defeat to South Africa. pic.twitter.com/1E3VVwJcf2 — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 28, 2026

Un tema de Estado

El caso ha generado escándalo tras comprometer la transparencia y la gestión del fútbol en Corea del Sur. El presidente enfatizó que el gobierno "hará todo lo posible" para reconstruir la confianza ciudadana y garantizar que el deporte se administre con criterios de mérito y responsabilidad. La investigación busca determinar si hubo irregularidades en la preparación y si la KFA actuó con favoritismo en la convocatoria.

La eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026 trascendió lo deportivo y se convirtió en una crisis institucional. Con la renuncia del técnico, la orden presidencial de investigar y la presión social por mayor transparencia, el fútbol surcoreano enfrenta un proceso de reconstrucción que podría redefinir su futuro.

El mensaje es claro: el fracaso no será pasado por alto y el Estado intervendrá para garantizar que el deporte vuelva a ser motivo de orgullo nacional.