Minsa emite alerta epidemiológica ante alto riesgo de importación y transmisión de sarampión y polio en Perú

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica por el alto riesgo de importación y transmisión de sarampión y polio en todo el país.

Alertan para fortalecer servicios

Mediante la Alerta Epidemiológica AE - CDC n.°002-2026 por el gran riesgo de importación y transmisión de sarampión y polio, el Gobierno tiene el objetivo de alertar y fortalecer la operatividad de los servicios en las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, públicas y privadas.

Como parte de las principales medidas a llevar a cabo, se establece: activar el equipo de vigilancia y respuesta rápida para brotes; garantizar la notificación inmediata de los casos detectados dentro de las 24 horas, así como fortalecer la vacunación contra la poliomielitis y el sarampión a nivel nacional.

Asimismo, se fortalecerá las capacidades del personal de salud en la identificación de casos sospechosos, fortalecimiento y realizarán monitoreo en los laboratorios así como la asistencia técnica para la organización y funcionamiento de los servicios de salud para la atención de pacientes.

Además, se desarrollarán actividades de promoción de la salud en prácticas preventivas para la salud infantil. Se reforzará los mensajes claves, priorizando la vacunación como medida de prevención, los síntomas de alarma y la importancia de acudir al establecimiento de salud más cercano ante la detección de síntomas.

La alerta es dirigida a los establecimientos de Salud parte de las direcciones y gerencias regionales de salud, así como Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, así como el sector privado.

Síntomas

Según detalló el Minsa, el sarampión es sumamente contagioso e infeccioso, especialmente para personas no vacunadas y con mayor frecuencia en niños. Los síntomas son: fiebre alta, ojos enrojecidos, tos, secreción nasal y erupciones en la piel.

Por su parte, la poliomielitis es una enfermedad infectocontagiosa incapacitante que afecta principalmente a niños menores de 5 años; por ello es conocida como parálisis infantil. Los síntomas son: fiebre leve, dificultad para pararse y caminar, falta de apetito, malestar general, dolor de garganta, estómago y muscular; vómitos y rigidez del cuello y espalda.

Es por ello que el Minsa emitió una alerta epidemiológica ante un riesgo alto de importación y transmisión de sarampión y polio al Perú.