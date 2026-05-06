Angelina Jolie pone a la venta su casa en Los Ángeles por millonaria suma, descubre el motivo aquí

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de una carrera llena de fama y éxito, la actriz y modelo Angelina Jolie adquirió hace un tiempo una propiedad que ahora pone en venta por la millonaria suma de casi 30 millones de dólares, sin embargo, el motivo de esta decisión es aún más relevante.

Con la mayoría de edad de varios de sus hijos, la actriz de 50 años tomó la decisión de mudarse de Los Ángeles y con ello poner en venta la mansión que la acompañó tantos años de su carrera.

¿Dónde está ubicada la propiedad?

La propiedad, ubicada en el exclusivo barrio de Laughlin Park, se extiende sobre 2,1 acres e incluye cerca de 11.000 pies cuadrados de espacio habitable distribuidos en seis habitaciones y diez baños.

Asimismo, en una de sus declaraciones para los medios, la actriz afirmo que se habría mudado en el lugar dado su polémico divorcio con el también actor Brad Pitt

"Crecí en esta ciudad. Estoy aquí porque tengo que estar aquí por un divorcio, pero en cuanto cumplan 18 años, podré irme", declaró en ese momento.

Angelina Jolie just listed her Los Angelas home on the market for $29.85 Million



The home which is in the gated community of Laughlin Park, sits on 2.1 acres, has 5 structures, including a ~11,000-square-foot main house with 6 bedrooms - WSJ pic.twitter.com/57w6FNtBia — House Tracker (@HouseTrackers) May 6, 2026

¿Qué edades tienen los hijos de Angelina Jolie?

El matrimonio de la pareja actoral, juntos, Jolie y Pitt tienen seis hijos: Maddox, de 24 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 19; y los mellizos Knox y Vivienne, de 17.

Dentro de lo que la motivo a vender la propiedad, sería la independencia luego de ver como cada uno de sus herederos emprende sus caminos de manera separada de lo que ella tendría proyectado los próximos años y sus planes a futuro.

La decisión de vender no llega por sorpresa. Ya a finales de 2025, medios internacionales publicaron que la intérprete de icónicos personajes estaba "emocionada" con el año nuevo y que se estaba preparando para dejar Los Ángeles y mudarse al extranjero.

Como parte de la estrategia de la actriz, la compra de residencia ubicada en la zona de Los Feliz tuvo lugar en el año 2017, justamente en un momento clave, ya que ocurrió un año después de su ruptura de Brad Pitt, el valor por el que la habría comprado fue por 24,5 millones de dólares.

Finalmente, la independencia de Angelina Jolie entorno a su rol de cuidadora marca un precedente monetario y en cuanto a próximos movimientos económicos que realizaría en algún otro destino en el que quisiera hacer planes a futuro dada su carrera actoral.