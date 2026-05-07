Reconocida periodista fallece junto a su madre en trágico incendio: Intentaron escapar, pero el fuego las alcanzó

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lamentable hecho. Una reconocida periodista falleció junto a su madre en un trágico incendio que se registró en el edificio en el que vivían. De acuerdo a información de las autoridades, ambas víctimas intentaron escapar, sin embargo, las llamas de fuego las alcanzaron en las escaleras.

Voraz incendio acabó con la vida de periodista y su mamá

La madrugada del pasado 4 de mayo, se reportó un incendio en un edificio de seis pisos, localizado en el sector de Inwood, al norte de Manhattan, en New York, Estados Unidos. Hasta el lugar de los hechos acudieron las autoridades para atender la emergencia de inmediata, pero los primeros reportes indicaron que había un saldo de 14 personas heridas.

Tras los trabajos para extinguir el fuego y ayudar a los resdientes del lugar, se dio a conocer que el fuego inició que en la plata baja del mismo y que las llamas se propagaron a gran velocidad por las escaleras.

La periodista Yolaine Díaz junto a su mamá Ana Mirtha Lantigua

Tanto el fuego como el humo empezaron a consumir el recinto desde el primer piso hasta arriba y, al suscitarse en la madrugada cuando la mayoría de personas se encontraban durmiendo, muchas de ellas no se percataron a tiempo de lo que estaba pasando.

De acuerdo al informe de las autoridades que atendieron esta situación, el siniestro acaparó hasta el último piso dejando a muchos de los vecinos sin la posibilidad de escapar por sus medios. Acotaron que hasta 200 bomberos se presentaron allí y que ahora un centenar de personas se han quedado sin hogar.

Dos días después del voraz incendio se confirmó el fallecimiento de tres personas y un animal. Dos de esas víctimas mortales fueron la reconocida periodista de la revista Yolaine Díaz, junto a su mamá Ana Mirtha Lantigua, de 73 años, y su mascota una chihuahua llamada Bella.

¿Quién era la periodista Yolaine Díaz?

Yolaine Díaz era una periodista de República Dominicana, tenía 48 años y se hizo de un nombre en el mundo del entretenimiento. Se mudó a New York cuando era joven y se graduó de la carrera de periodismo Lehman College del Bronx.

La mujer de prensa se hizo conocida en la industria entrevistando a famosos como Daddy Yankee, Jennifer López, Eva Longoria, Laura Pausini, Shakira, Marc Anthony, William Levy, entre otras destacadas figuras.

Su carrera inició en 2004 cuando ingresó como pasante en la revista People en Español, en la que laboró como redactora para luego ascender a editora de la sección referida a moda y belleza. Allí permaneció hasta 2022, aunque siguió siendo colaboradora activa con notas de moda, belleza y entretenimiento.

Un voraz incendio acabó con la vida de la periodista dominicana Yolaine Díaz, junto a su mamá Ana Mirtha Lantigua y su mascota. El hecho se registró en el edificio en el que ambas vivían.