Rey Carlos III: Retoman los planes funerarios por su trágico estado de salud

Según informa el reconocido diario 'The New York Post', la salud del rey Carlos III del Reino Unido se ha visto gravemente afectada debido a su batalla contra el cáncer. El medio sostiene que el monarca está "realmente muy enfermo", lo que ha provocado una serie de cambios en los planes funerarios previstos para él.

Estado de salud del rey

Desde que se dio a conocer su diagnóstico de cáncer a principios de este año, el rey ha estado sometiéndose regularmente a tratamientos de radioterapia en Londres. Aunque no se ha revelado el tipo específico de cáncer que enfrenta, se ha confirmado que no se trata de cáncer de próstata.

Los medios internacionales continúan insinuando que el estado de salud del Rey Carlos III podría ser más grave de lo que se ha comunicado oficialmente. Aunque sus funcionarios no han hecho comentarios al respecto, amigos cercanos del monarca han expresado preocupaciones sobre su estado en las últimas semanas, calificándolo como preocupante.

Retoman los planes funerarios

A pesar de los esfuerzos por mantener la salud del rey en reserva, diversas fuentes han revelado al medio estadounidense 'The Daily Beast' que los funcionarios están actualizando regularmente un documento relacionado con los planes funerarios del monarca, conocido como "Operación Puente Menai".

El estado de salud del rey Carlos III parece ser delicado, según lo reportado inicialmente por una fuente cercana a 'The Daily Beast', apoyada posteriormente por el periódico estadounidense 'The New York Post'.

"Por supuesto que el rey quiere vencer el cáncer, todo el mundo se mantiene optimista ante esta situación, pero él se encuentra realmente muy mal de salud. Lo que se ha revelado al público no está cerca de la realidad", señaló al medio una fuente descrita como "un viejo amigo de la familia real".

Asimismo, el 'New York Post' informó que el Palacio de Buckingham está modificando los planes para un eventual funeral del monarca, quien actualmente ha reducido significativamente su presencia en eventos públicos.

"La difícil situación del rey ha llevado a los funcionarios del Palacio de Buckingham a mantener un plan actualizado periódicamente para su inminente funeral", afirmó el mencionado diario.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha realizado ninguna declaración adicional sobre el cáncer del rey Carlos III, lo que mantiene la preocupación de los seguidores de la monarquía británica muy presente.

