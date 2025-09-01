RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Nicolás Maduro recibe respaldo

Rusia confirma su apoyo a Venezuela: Expresan su "apoyo y solidaridad ante instrumentos de presión política y de fuerza"

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia expresó el apoyo del gobierno ruso al régimen de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro y Vladímir Putin.
01/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 01/09/2025

El Gobierno de Rusia anunció su apoyo a Venezuela en medio de las tensiones con Estados Unidos por el traslado de sus buques lanzamisiles y Fuerzas Armadas hacia el Mar del Caribe, con el objetivo de derrocar al "Cártel de los Soles", organizado liderada Nicolás Maduro, según lo que reportan desde Washington

Quien se encargó de confirmar apoyo del Kremlin al país sudamericano fue el propio Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, a través de un comunicado oficial tras la reunión sostenida entre dos importantes autoridades de ambas naciones. 

Moscú respalda al régimen de Maduro 

Luego del encuentro sostenido entre el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, y el embajador venezolano en Moscú, Jesús Salazar Velásquez, el gobierno de Vladímir Putin expresó su respaldo público al régimen del chavista. 

"La parte rusa confirmó su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en materia de protección de la soberanía nacional y expresó su enérgico rechazo al uso de instrumentos de presión política y de fuerza sobre estados independientes", señala la misiva desde Moscú. 

En esa línea, la federación rusa destaca "los esfuerzos del liderazgo venezolano para mantener la estabilidad interna ante las crecientes amenazas externas". El comunicado menciona que, también se discutieron temas de cooperación bilateral "y se esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela".

Comunicado
Comunicado

Estados Unidos afirma tener respaldo en Sudamérica 

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó el envío de la armada de su país al mar caribeño, afirmando que estas acciones son como parte del plan estratégico implementado por Marco Rubio para fortalecer la seguridad de Estados Unidos. Agregó, que, diversos países de la región respaldan esta política implementada para mitigar el narcotráfico proveniente desde Caracas

"Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", señaló.

Otros países como Argentina, Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador y Paraguay, han incluido al "Cartel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Por su parte, Brasil, Bolivia, Cuba, Colombia, Honduras y Nicaragua expresaron su apoyo a Nicolás Maduro. Asimismo, Canadá, Chile, México y Uruguay exhiben -hasta ahora- una posición neutral.

De esta manera, Rusia expresó su respaldo al régimen venezolano, mientras el armamento estadunidense se acerca cada vez más a tierras llaneras.

