El extraño comentario de Trump sobre Perú: "Por picaduras de serpiente, mueren 28 mil peruanos al año"

En medio de un aumento de las tensiones políticas y militares entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump apareció en un discurso de recibimiento de la Navidad en la Casa Blanca e hizo una referencia directa y confusa al Perú.

Trump lanza afirmación de Perú sin sustento científico

Inesperadamente, el gobernante estadounidense se refirió a las especies amazónicas de nuestro país y realizó una afirmación, sin base científica aparente, acerca de la tasa de mortalidad producida por los ataques de, en específico, la víbora peruana.

"Perú es conocido por ser un lugar duro en términos de las criaturas físicas que se arrastran ahí. 28 mil personas mueren al año por mordeduras de serpiente, la víbora, dicen que es la más venenosa del mundo", aseveró seriamente.

Sin embargo, no citó ninguna fuente científica, informe o estadística oficial alguno.

Cifras desmienten a Trump

Pese a la seguridad con la que Trump afirmó este supuesto dato, las cifras lo desmienten. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), en 2023 se registraron más de 1500 casos de envenenamiento por modedura de serpiente hasta septiembre, con nueve fallecimientos reportados en regiones como Loreto (4), San Martín (2), Junín (2) y Cusco (1), concentrándose la mayor parte de los incidentes entre trabajadores agrículas y poblaciones adultas.

El 67,5% de los casos (1058) correspondió a hombres. Esta cifra también afectó a niños, quienes pueden presentar cuadros más graves dadas sus características fisiológicas.

Durante 2025, diversas regiones amazónas han observado un incremento de casos de mordeduras de serpientes venenosas en medio de las lluvias, lo que ha llevado a hospitales como el Regional de Pucallpa a reportar decentas de víctimas atendidas por este tipo de accidentes, incluido, al menos, un fallecimiento y casos graves que requirieron amputaciones o fasciotomías para salvar la vida de los afectados.

Por su parte, alrededor de 135 casos de mordeduras de serpiente se han documentado en la región San Martín en lo que va del año, con dos personas fallecidas y dificultades en el abastecimiento de suero antiofídico, un tratamiento clave para neutralizar el veneno y reducir la mortalidad y secuelas graves.

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 5,4 millones de personas sufren mordeduras de serpiente al año. Más de la tercera parte de esta cifra terminan en situaciones de envenenamiento. Aproximadamente 130.000 terminan en fallecimientos, y el triple en amputaciones y otras discapacidades permanentes.

Trump designa a Venezuela como "organización terrorista extranjera"

A través de su cuenta de Truth, el inquilino de la Casa Blanca expresó una posición contundente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que las fuerzas militares de su país lo tienen rodeado, con un despliegue de tropas nunca antes visto en la región y se mantendrán hasta que le devuelvan "lo robado".

