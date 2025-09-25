Streamer agrede a un anciano que le pidió dejar de grabar: "Pido disculpas, mejoraré mi temperamento"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incidente en pleno directo en Kick ha llamado la atención de miles de usuarios. En Japón, un streamer español agredió a un anciano que le pidió dejar de grabar, y el video rápidamente se hizo viral. Tras la difusión, el joven creador de contenido optó por pedir disculpas, asegurando que actuó por impulso y bajo presión, y prometió aprender de la experiencia para no repetirla.

Streamer agrede a un anciano durante directo

Kelton D, un pequeño streamer español con menos de 2.000 seguidores, estaba realizando un directo en Kick desde Japón mientras intentaba sobrevivir con apenas 100 euros durante un mes.

#ESCÁNDALO 🚨😳 | #STREAMER ESPAÑOL CAUSA POLÉMICA EN JAPÓN

Kelton D se volvió tendencia mundial tras un episodio en el metro japonés 🚉: ocupó un asiento prioritario y empujó a un adulto mayor cuando fue encarado. El hecho fue grabado y ya es viral en Japón como un acto de total... pic.twitter.com/4pvXVUNSug — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) September 24, 2025

Durante el recorrido en un tren, un anciano japonés se acercó al joven, mostrando su molestia por el ruido que generaba. Entre gestos y palabras, el adulto mayor le pedía que se callara, incluso tocando la cara del streamer.

Al principio, Kelton D parecía confundido y se tomó la situación con humor, aunque el clip difundido solo muestra una parte del suceso.

Minutos después, el anciano regresó, y el streamer reaccionó empujándolo mientras estaba de espaldas. Este gesto fue suficiente para que el video se viralizara en internet, generando un intenso debate.

Streamer pide disculpas tras incidente

Tras la viralización del video, Kelton D publicó una disculpa en sus redes sociales. Reconoció que "actuó mal y no fue inteligente", pero afirmó que reaccionó bajo presión ante una presunta agresión verbal o física previa por parte del anciano.

"Pido disculpas porque no estuvo bien y trataré de mejorarlo para que no me vuelvan a pasar cosas así, y controlar mi temperamento en ese tipo de situaciones", dijo el streamer español.

Por ahora, Kelton D ha recibido una sanción en la plataforma de streaming Kick, donde realizaba el directo, aunque todavía no se ha informado la duración ni la severidad de la medida.

Al final de su mensaje, Kelton D expresó su deseo de recuperar el acceso a su cuenta de Kick y continuar con sus transmisiones. "Voy a intentar a ver si me desbanean ahora la cuenta aquí; espero que vaya todo bien", finalizó.

Así, tras el incidente ocurrido en Japón durante un directo en Kick, el streamer español que empujó a un anciano que le pidió dejar de grabar reconoció su error, pidió disculpas públicamente y explicó que actuó por impulso. Además, aseguró que esta experiencia le servirá para manejar mejor este tipo de conflictos en el futuro.