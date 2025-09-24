Tailandia: Un GRAN socavón provocó destrozos en plena ciudad de Bangkok

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la mañana del miércoles 24 de setiembre, un gran socavón causó destrozos y pánico en la ciudad de Bangkok. El desprendimiento se produjo para sorpresa de la población que poco a poco observaron como la avenida Samsen se iba hundiendo.

Socavón de gran profundidad en Bangkok

En diversas imágenes compartidas en redes sociales, registraron el súbito hecho que llevo a los ciudadanos a escapar para evitar ser atrapados entre los escombros.

El socavón de grandes dimensiones alcanzó unos 30 metros de largo por 30 metros de ancho y llegó a tener una profundidad de unos 50 metros, trayendo consigo las estructuras públicas como alumbrados público, vehículos estacionados e incluso vehículos en marcha que tuvieron que retroceder para evitar ser arrastrados.

🚨🕳️Enorme socavón se abre en Bangkok, Tailandia



La ruptura de una tubería provocó que un enorme socavón se abriera frente a un hospital de Bangkok, Tailandia. El hueco de 50 metros de profundidad se llevó consigo postes de luz y una grúa.



El hundimiento ocurrió frente al Hospital Vajira, uno de los principales hospitales del país, donde los pacientes tuvieron que ser inmediatamente evacuados del establecimiento, Según información de los medios tailandeses, la infraestructura del nosocomio no habría reportado daños estructurales en sus principales edificios y los servicios ambulatorios fueron suspendidos mas indicaron que "se reanudarían lo antes posible".

Ciertos servicios quedaron suspendidos, según informó el medio Thai Enquirer, como el corte temporal de suministro de agua en más de 30 carreteras, la conexión de internet quedó suspendida por zonas, así como servicios de luz cerca del siniestro.

The moment when a police tow truck fell into the crater formed by the road subsidence in front of Vajira Hospital.



Causa del hundimiento

El director del departamento de prevención de desastres de Bangkok, Suriyachai Rawiwan, indicó que el derrumbe estaría relacionado con las recientes lluvias torrenciales registradas y la explosión de un tubería de gas, según declaró para el medio AFP en la zona del hecho.

"Había una fuga en la tubería de agua, el agua de la tubería erosionó (la tierra) bajo la carretera y se produjo este incidente". Añadió que la fuga de agua arrastró parte del suelo y que este cayó sobre la construcción de una estación de metro subterránea dirigida por la Autoridad Estatal de Transporte Rápido Masivo, que investigará el caso.

Un alto mando de la policía de Bangkok habría ordenado la evacuación de los edificios cercanos a la zona del desastre. Por el momento, la zona habría sido resguardada y acordonada por agentes policiales y funcionarios.

Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, sin embargo, las pérdidas provocadas por el gran socavón llevará un gran esfuerzo para subsanar el hundimiento de 50 metros de profundidad. Además, se pone en observación las edificaciones aledañas a la zona.