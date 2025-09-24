Hutíes logran vulnerar defensa antiaérea de Israel: Ataque con dron dejó a varias personas heridas

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este miércoles 24 de setiembre el Gobierno de Israel confirmó que la ciudad de Eilat, cerca a la frontera con Jordania, fue blanco de un ataque aéreo de los hutíes. El grupo armado que controla parte de Yemen, lanzó un dron con explosivos que ha dejado hasta el momento 24 personas heridas, según fuentes oficiales.

Heridos fueron evacuados

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), confirmaron a través de sus canales oficiales la veracidad de este atentado contra objetivos civiles. Este departamento anunció que primero se hicieron sonar las alarmas de alerta, para las familias que celebraban el Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío.

"Sirenas sonando en Eilat tras la infiltración de una aeronave hostil. Un dron lanzado por el régimen terrorista hutí impacta contra un hotel en Eilat. Mientras familias celebraban el Año Nuevo judío, los hutíes atacaron a civiles israelíes. Así es como se ve el terrorismo", reza la publicación en X.

🎥MATERIAL SIN EDITAR: Un dron lanzado por el régimen terrorista hutí impacta contra un hotel en Eilat.



Mientras familias celebraban el Año Nuevo judío, los hutíes atacaron a civiles israelíes.

Así es como se ve el terrorismo. pic.twitter.com/rhPfngyGAn — FDI (@FDIonline) September 24, 2025

El UAV no pudo ser interceptado antes de que alcanzara el edificio señalado, pese a que se intentó derribar en dos oportunidades, según las FDI. Por su parte, el servicio de rescate de Israel, Magen David Adom (MDA), informó que se encontraron a varias personas dispersadas en el vestíbulo del hotel y el restaurant Paddy's.

Las cifras oficiales señalan a 24 personas agraviadas, de las cuales dos son de aproximadamente 60 años, con heridas graves. Todos fueron trasladados a centros de salud cercanos. En la estructura, se originó un incendio, que fue rápidamente controlado con extintores. Además, un vehículo resultó afectado y quedaron restos de explosivos en la zona.

Escalada entre Hutíes e Israel

Desde que Israel intensificó sus operaciones en la Franja de Gaza, tras el atentado del 7 de octubre del 2023, el grupo armado radicado en Yemen, decidió defender a los palestinos. Esto ha llevado a que ambos países se ataquen mutuamente, con mayor efectividad de parte de las fuerzas israelíes.

El pasado 31 de agosto el primer ministro Ahmed al-Rahawi falleció junto a algunos de sus ministros en un bombardeo aéreo realizado en Saná, capital yemení. Semanas antes, los hutíes lanzaron un ataque con misiles balísticos sobre el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, sin dejar víctimas mortales, ni lesionados, pero obligando a su cierre temporal.

