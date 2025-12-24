José Antonio Kast tras breve visita en Lima: "En Perú el nivel de inmigrantes irregulares es muy alto"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, resaltó que tuvo una "muy buena gira" tras su visita al Perú como otros países de la región latinoamericana. Además, señaló que en el territorio peruano "el nivel de migrantes irregulares es muy alto".

Tras su visita en el país, Kast confirmó que retornaría para reunirse con el presidente de la República, José Jerí, en el mes de enero del 2026.

Se refirió a inmigración en Perú

El presidente electo José Antonio Kast se refirió sobre su visita en los países de Perú, Argentina y Ecuador tras haber sido electo como presidente de Chile a mediados de diciembre.

En el caso peruano, Kast se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, mientras que en Argentina con el presidente Javier Milei y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Calificó que tales visitas ha sido "muy satisfactorio pensando en el bien de nuestro compatriotas".

Señaló que tanto en Perú y Ecuador pudo apreciar la "buena disposición" y por "compartir los mismos problemas". En ese sentido, señaló que la inmigración ilegal en el territorio peruano podría ser "peor" que el de Chile.

"En el Perú, el nivel de inmigrantes irregulares también es muy alto, por lo tanto, ellos tiene la misma situación o incluso peor en temas de inmigrantes irregulares que nosotros en Chile", indicó.

Por ello, indicó que no ve "cómo no ponerse de acuerdo" respecto a la problemática de inmigración en los países latinoamericanos. Como se recuerda, José Antonio Kast ha impulsado como principal promesa regularizar la crisis migratoria en Chie.

Retornará a Perú en enero del 2026

Durante una breve parada en Lima, el presidente electo Kast fue recibido por el canciller Hugo de Zela en donde confirmó que su primer viaje internacional sería el Perú.

"En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular", destacó Cancillería peruana.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el... pic.twitter.com/6EThGztKHn — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 23, 2025

La escalada en la capital peruana se enmarcó en la gira latinoamericana previo a la toma de mando que llevará a cabo el próximo 11 de marzo del 2026.

