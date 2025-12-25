Jefferson Farfán sorprende con tierna dedicatoria tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia del segundo embarazo de Darinka Ramírez desató alegría en sus redes y también llamó la atención de Jefferson Farfán, quien sorprendió con una tierna dedicatoria para su hija menor.

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo

El 25 de diciembre, día de Navidad, Darinka Ramírez compartió con sus seguidores una emotiva publicación en Instagram anunciando que se encuentra embarazada de su segundo bebé.

"El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija", escribió la empresaria e influencer.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y preguntas sobre la identidad del padre, a lo que Darinka Ramírez respondió sin dar nombres, destacando las cualidades de su pareja.

"Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día", dijo.

Uno de los momentos más resaltantes tras el anuncio es el énfasis que Darinka Ramírez pone en la familia.

En su mensaje, compartió la ilusión de ver a su hija mayor convertirse en hermana. "Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor", escribió.

Cabe destacar que, más allá de su relación con el futbolista, Darinka Ramírez se ha consolidado como una figura querida y respetada en el mundo digital.

Jefferson Farfán y su tierna dedicatoria

Poco después del anuncio, Jefferson Farfán, exfutbolista y padre de la primera hija de Darinka Ramírez, sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales que rápidamente llamó la atención.

El exfutbolista, también dueño del canal de streaming Satélite, compartió fotografías junto a su hija menor, Luana, en su cuenta de Instagram.

En una de las imágenes, se ve a la pequeña disfrutando de sus juguetes mientras Jefferson Farfán la observa con cariño. Junto a la fotografía, el también exfutbolista añadió una breve pero significativa dedicatoria en sus historias: "Te amo".

La publicación dejó en claro que, a pesar de la noticia del nuevo embarazo de su expareja, Jefferson Farfán mantiene una relación cercana y afectuosa con su hija menor, dedicándole tiempo y demostrando su amor en un gesto que emocionó a muchos.

Durante la Navidad, Jefferson Farfán también compartió imágenes con sus hijos y su actual pareja, Xiomy Kanashiro, mostrando cómo disfrutó de la festividad en familia.

El segundo embarazo de Darinka Ramírez alegró a sus seguidores y mostró la cercanía de Jefferson Farfán con su hija menor, a quien le dejó una tierna dedicatoria en redes durante la Navidad.