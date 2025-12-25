Familia construye árbol de Navidad gigante con botellas de cerveza: "En definitiva, Perú es clave"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La Navidad se puso creativa en Carabayllo, donde una familia se mandó con todo y armó un árbol de Navidad gigante usando botellas de cerveza. El video de esta decoración fuera de lo común se volvió viral en TikTok y desató una lluvia de comentarios.

Árbol hecho con botellas de cerveza

El video muestra el árbol de Navidad instalado en la fachada de la vivienda de la familia, visible desde la vía pública.

La estructura está hecha con botellas de cerveza apiladas sobre bases de madera y ocupa gran parte de la fachada. En la parte superior, una estrella roja corona el creativo árbol.

El clip deja ver lo enorme que es la decoración, todo mientras suena de fondo el clásico "It's time" de Mariah Carey con un pedacito de "All I Want for Christmas Is You", lo que le pone ese toque divertido y pegajoso que engancha rápido.

La mezcla de ingenio y espíritu navideño hizo que la construcción se destacara entre los tradicionales árboles decorativos, convirtiéndose en un verdadero imán de curiosidad y diversión.

Así se construyó el árbol de cervezas

Incluso, la usuaria que subió el video viral se animó a compartir otra publicación donde se aprecia con más detalle todo el proceso de construcción del árbol de botellas de cerveza.

Además, la publicación incluye fotos de la familia disfrutando del resultado final, sentados sobre las cajas mientras conversan y sonríen.

No se sabe exactamente cuántas botellas usaron, pero el resultado final es impresionante y ocupa gran parte de la fachada de la vivienda.

Reacciones en redes sociales

Tras la difusión del video, que ya supera el millón de visualizaciones, los usuarios de TikTok y otras plataformas no tardaron en reaccionar.

La mayoría de los comentarios tenían un tono humorístico, enfocándose en el uso de botellas de cerveza como material principal.

Entre los mensajes más destacados se leía: "El árbol de Pepe y Tito", "Que no lo vea el reciclador del barrio", "¿De cuántas cajas estamos hablando? Me sacrificaré para que mi familia tenga un árbol", "Con razón mis clientes no me regresan las botellas, jajaja" y "En definitiva, Perú es clave".

Los usuarios aplaudieron la creatividad de la familia y su capacidad de transformar un objeto cotidiano en una decoración navideña original y llamativa.

Sin duda, la historia de la familia que construyó un árbol de Navidad gigante con botellas de cerveza en Carabayllo demuestra cómo la creatividad y el ingenio pueden transformar lo cotidiano en algo viral y divertido.