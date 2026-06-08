Terremoto de magnitud 6.1 remeció Cuba y extiende sus efectos a otros dos países

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Según los datos recopilados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, a la 1:00 de la tarde, de este lunes 8 de junio, un terremoto de 6.1 remeció el canal de Yucatán, en el extremo occidental de Cuba ya que el epicentro fue Pinar del Río. Dicho movimiento telúrico generó impacto rápidamente entre los habitantes ya que se pudo percibir en zonas aledañas activando los protocolos de seguridad.

¿En qué zonas se ha sentido el evento sísmico?

El terremoto, tuvo un gran impacto dada la profundidad aproximada de unos 100 kilómetros. Por esta razón, fue percibido en diversos zonas aledañas como Florida y México. Teniendo en cuenta ello, las autoridades correspondientes de ambos países activaron sus protocolos de seguridad para evacuar a los ciudadanos que se encontraban en las zonas que remeció el evento sísmico.

La intensidad del sismo se sintió con fuerza en ciudades de Florida, especialmente en Miami y Tampa, donde diferentes edificios fueron desalojados por precaución con la finalidad de prevenir pérdidas humanas.

🚨 #ALERTA | Un sismo de 6.1 en la costa oeste de Cuba. pic.twitter.com/ulAGmiZ16Z — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 8, 2026

Gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama se pronuncia tras terremoto

Por medio de la comunicación, la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama confirmó que el sismo de 6.1 grados tuvo epicentro en el occidente de Cuba a más de 200 km de las costas del estado mexicano.

En ese sentido, no se encuentra ningún daño, ni afectaciones dado que se llevaron a cabo los protocolos de seguridad para este tipo de situaciones en diferentes lugares como aeropuertos, plazas comerciales y zonas turísticas. Asimismo, se evacuaron los edificios del municipio teniendo en cuenta la protección civil ante un desastre como el movimiento telúrico es revisar las viviendas y reportar afectaciones a las líneas de alerta correspondientes.

"Hemos estado en contacto con los aeropuertos sin afectación alguna, despegues y aterrizajes trabajando de manera normal, se aplicaron los protocolos y en materia de salud, ninguna afectación", comentó.

Frente a la posibilidad de un tsunami, la gobernadora menciona que las autoridades correspondientes han confirmado que no hay riesgo alguno, por eso exhorta a la población en informarse con canales oficiales para no generar desinformación que genere pánico en la población.

🚨 Tras el sismo de magnitud 6.1 registrado en Cuba, autoridades descartan cualquier riesgo de tsunami para las costas de #QuintanaRoo.



✅ Al momento no se reportan afectaciones en el estado. Los protocolos de verificación y monitoreo continúan activos como medida preventiva... pic.twitter.com/hHtT0a3IpP — Mara Lezama (@MaraLezama) June 8, 2026

Finalmente, la alerta del terremoto de magnitud 6.1 que remeció Cuba, generó gran preocupación entre los habitantes de Estados Unidos y México dada la intensidad sus efectos se extendieron a las zonas aledañas del país.