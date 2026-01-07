Terremoto de magnitud 6.7 sacude sur de Filipinas hoy 7 de enero: ¿Hay alerta de tsunami?

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Con cerca de 29 millones de habitantes, la segunda isla más poblada de Filipinas registró un potente terremoto este miércoles 7 de enero. El movimiento telúrico remeció la isla meridional de Mindanao, donde un sismo de magnitud 6.7 remeció la provincia de Davao Oriental y originó varias réplicas.

Sismo de 6.7 remeció Davao Oriental en Filipinas

Así lo confirmó un reporte del equipo de Defensa Civil del país asiático y advirtieron que se esperan daños y réplicas en la isla. El movimiento telúrico se sintió en la ciudad de Davao con menor intensidad que en la provincia de Sarangani.

Pese a la fuerte intensidad del terremoto, el Instituto de Sismología y Vulcanología de Filipinas ha descartado la activación de una alerta de tsunami.

En tanto, una rescatista filipina originaria de la provincia de Davao Oriental, Nash Paragas, descartó que hayan existido víctimas morales ni daños en una mirada preliminar.

"Hubo sacudidas. Vi algunos autos moverse, pero creo que fue solo durante un breve periodo, unos cinco segundos", detalló Paragas.

Filipinas se encuentra en una de las regiones más activas del planeta en términos geológicos, conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, un cinturón sísmico y volcánico donde se producen miles de terremotos cada año, en su mayoría de intensidad moderada.

Isla de Mindanao tiembla constantemente

El pasado 10 de octubre, la isla de Mindanao también había sido escenario de un fuerte terremoto de 7,4 grados, lo que llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas en áreas cercanas al litoral, luego de emitir una alerta de tsunami temporal.

Este evento ocurrió poco más de una semana después de otro sismo, de magnitud 6,9, que se registró la noche del 30 de septiembre en la isla de Cebú, en el centro del país, y que provocó la muerte de al menos 74 personas.

Noticia en desarrollo...