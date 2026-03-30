Terremoto de magnitud 7.3 sacudió Vanuatu en el Pacífico Sur: ¿Se reporta alerta de tsunami en Perú?

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Atención! Un terremoto de magnitud 7.3 remeció Vanuatu, país del Pacífico Sur, en la mañana de este lunes 30 de marzo. Ante esta situación, la Marina de Guerra realizó un monitoreo en el litoral peruano y reveló si se activa una alerta de tsunami o no en el Perú.

Detalles del terremoto de 7.3 en Vanuatu

De acuerdo a los primeros reportes, el terremoto se registró a las 19:44 hora local (08:44 GMT) unos 35 kilómetros al noreste de Luganville, la segunda ciudad más grande de Vanuatu, y tuvo su epicentro a una profundidad de 115 km, una característica que suele mitigar el impacto destructivo en la superficie en comparación con los sismos más superficiales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Asimismo, se reportó que el movimiento telúrico de gran magnitud se produjo 286,9 km al norte-noroeste de Port Vila, la capital vanuatuense, de acuerdo con el USGS, cuyos datos preliminares estiman que existe "una baja probabilidad de víctimas y daños".

Las autoridades locales del país insular compuesto por más de 80 islas y que se asienta en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, no han emitido, hasta el cierre de esta nota, víctimas o daños materiales.

Notable quake, preliminary info: M 7.3 - 35 km NE of Luganville, Vanuatu https://t.co/BAuo1jSkbU — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 30, 2026

¿Se activa alerta de tsunami tras terremoto en Vanuatu?

Tras el terremoto de magnitud 7.3 en Vanuatu, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, realizó un monitoreo ante la preocupación de posibles repercusiones en el Pacífico.

Pese a que alrededor de las 3:44 a.m. de este lunes, la institución anunciaba que se "intensifica vigilancia" por la actividad sísmica a 27 kilómetros de Luganville, minutos más tarde, lanzó otro reporte.

Pues bien, a través de sus redes sociales como X, la Marina de Guerra del Perú, anunciaba que no existía amenaza o alerta de tsunami en el litoral peruano.

"#Últimosismointernacional. Información- No genera tsumani en litoral peruano", se lee en el boletín de la DHN de la Marina de Guerra.

Asimismo, el movimiento telúrico no solo alertó a nuestro país, sino también a Chile, que a través de su Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que el terremoto en Vanuatu no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de su territorio.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

30-03-26 03:44:09

Magnitud: 7.3 Mw

Referencia: 27 km ENE of Luganville, Vanuatu

Profundidad: 87.50 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/7ij6SOZGdW — Hidrografía Perú (@DHN_peru) March 30, 2026

Es así como hasta el momento, la Marina de Guerra del Perú descartó una alerta de tsunami en el litoral peruano tras el terremoto de magnitud 7.3 que sacudió Vanuatu, país en el Pacífico Sur, este lunes 30 de marzo.