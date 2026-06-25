Naciones Unidas insta al Reino Unido a negociar con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional. El Comité Especial de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que insta al Reino Unido a iniciar negociaciones con Argentina para encontrar una solución pacífica y definitiva al diferendo.

El pronunciamiento, respaldado por los países latinoamericanos presentes en el organismo, refuerza la posición argentina en un contexto de tensiones por la presencia militar británica y proyectos de explotación petrolera en el Atlántico Sur.

ONU llama al diálogo

La resolución adoptada este 25 de junio reitera el llamado a ambos países para retomar el diálogo bilateral, subrayando que la única vía legítima para resolver la cuestión es la negociación directa.

El texto lamenta que aún no se hayan implementado las resoluciones previas de la Asamblea General y exhorta a que se evite cualquier acción unilateral que agrave la disputa. La aprobación por consenso refleja el respaldo regional a la postura argentina y la vigencia del reclamo en el escenario internacional.

La postura argentina

El canciller Pablo Quirno encabezó la delegación argentina y denunció la "militarización" británica en el Atlántico Sur, así como la explotación unilateral de recursos naturales en las islas. En particular, cuestionó el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes, al considerarlo una violación de los derechos soberanos de Argentina.

Quirno también refutó el argumento británico de la autodeterminación, señalando que en las Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho, sino una población implantada por la potencia ocupante tras la expulsión de autoridades argentinas en 1833.

NACIONES UNIDAS: EL GOBIERNO RATIFICÓ LA SOBERANÍA ARGENTINA DE MALVINAS



El Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una nueva resolución que insta al Reino Unido a negociar con Argentina para resolver el conflicto por las Islas Malvinas. Durante la sesión, el... pic.twitter.com/bzCS9FpgNo — Clarín (@clarincom) June 25, 2026

Reacciones ante el acuerdo

El pronunciamiento fue celebrado por la Cancillería argentina como una muestra del firme respaldo internacional a su reclamo histórico. Países como Chile, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia copatrocinaron la resolución, reafirmando la importancia de la cuestión Malvinas para América Latina.

Por su parte, representantes isleños defendieron la postura británica y rechazaron cualquier negociación que no incluya la participación de los habitantes del archipiélago, manteniendo así el desacuerdo abierto.

El nuevo pronunciamiento de la ONU mantiene vigente la agenda sobre la disputa de soberanía de las Malvinas y refuerza la estrategia argentina de insistir en una salida negociada.

Mientras Londres insiste en el principio de autodeterminación de los isleños, Argentina reafirma que se trata de un caso de descolonización inconclusa. La comunidad internacional, a través de la ONU, vuelve a colocar la cuestión en el centro del debate, instando a ambas partes a retomar un diálogo que permanece estancado desde hace décadas.