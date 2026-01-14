Tragedia en carretera Bioceánica: Choque de minibús dejó más de 10 fallecidos

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente de tránsito en la ruta Bioceánica dejó más de 10 fallecidos. Las autoridades investigan las causas exactas del choque de un minibús en Puerto Quijarro.

La carretera vuelve a ser escenario de un grave accidente vial. De acuerdo a los últimos reportes, un minibús se encontraba circulando en la carretera Bioceánica, en el tramo que une las poblaciones de Puerto Quijarro con Puerto Suárez, a 641 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, cuando de pronto, el conductor terminó chocando contra un árbol que cayó posteriormente encima de la unidad vehicular.

Según el reporte de las autoridades bolivianas, el hecho ocurrió cuando dos familias retornaban a Puerto Suárez tras acudir a una fiesta de 15 años durante el fin de semana. En el vehículo iban a bordo 16 personas, que lamentablemente perdieron la vida.

El coronel Martín Arequipa, director de Tránsito de Bolivia, detalló que 11 de los pasajeros fallecieron en el lugar del siniestro y cinco fueron auxiliadas; sin embargo, una de ellas, por la gravedad de sus heridas, fue trasladada a Curumbá, donde falleció, siendo un total de 12 personas muertas por la colisión.

Choque en Bioceánica bajo investigación

Durante las diligencias, se reveló que el hecho se produjo debido al aparente estado de ebriedad del conductor, que se trataba de un adolescente de 13 años.

Asimismo, se sostuvo que uno de los jefes policiales de la Unidad de Tránsito de la Policía Boliviana, que está a cargo de la investigación, dio a conocer que los efectivos están recolectando todos los indicios para determinar la causa del accidente y determinar las responsabilidades del caso.

Por otro lado, familiares de las víctimas se negaron a permitir el traslado de los cuerpos a Santa Cruz, donde debían realizarse las autopsias legales, y acudieron a la morgue local para el reconocimiento.

🔵 #GrupoFides | #ANF #SantaCruz Un fatal accidente en la ruta Bioceánica dejó múltiples fallecidos, todos integrantes de una misma familia, entre las víctimas se encuentran menores de edad. El hecho se registró anoche a la altura del basurero municipal de Puerto Quijarro. pic.twitter.com/3UrstuTyBj — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) January 12, 2026

"Piden reflexión tras accidente vial

"Estas desgracias con luto y dolor nos dejan una enseñanza, que es cumplir con las normas y así prevenir desgracias. Estamos lanzando intensas campañas de educación vial, porque no queremos más muertes", indicó el director de Tránsito, Martin Arequipa.

Finalmente, se reveló que entre las posibles causas del accidente se identifican el aparente exceso de velocidad, la falta de precaución y la inexperiencia al volante, factores que habrían sido determinantes para el desenlace fatal.

