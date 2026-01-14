RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Trasladaba 195 pasajeros

Tragedia ferroviaria: Grúa cae sobre tren dejando al menos 31 muertos y decenas de heridos

En Tailandia, la caída de una grúa sobre un tren provocó el fallecimiento de al menos 29 personas y decemnas de heridos. La unidad ferroviaria se descarriló y se incendió.

Grúa cae sobre tren dejando al menos 29 muertos y decenas de heridos
Grúa cae sobre tren dejando al menos 29 muertos y decenas de heridos (Foto: Composición Exitosa)

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/01/2026

La caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en Tailandia, dejó al menos 31 personas fallecidas y a su vez decenas de heridos. La unidad ferroviaria se descarriló y se incendió.

Tragedia ferroviaria en Tailandia

Un agrave emergencia se registró este miércoles, 14 de enero, en Tailandia luego de que un tren que trasladaba pasajeros, que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), sufriera un accidente de gran magnitud tras el colapso de una grúa asociada a una obra de infraestructura ferroviaria. 

De acuerdo a información del Ministerio de Sanidad de Tailandia, el fatídico siniestro dejó al menos 31 muertos y decenas de heridos. Por el momento, continúan las labores de rescate e identificación mientras se sigue incrmentando el número de personas que perdieron la vida en un vehículo que llevaba 195 pasajeros.

Imágenes impactantes del incendio suscitado en el accidente ferroviario
Imágenes impactantes del incendio suscitado en el accidente ferroviario

El hecho ocurrió específicamente en la provincia de Nakhon Ratchasima, allí la unidad ferroviaria fue impactada por la estructura metálica que cayó repentinamente sobre los vagones lo que produjo su descarrilamiento y un posterior incendio.

Segú el reporte policial provincial el accidente se produjo alrededor de las 9 y 45 de la mañana, hora local, momento en el que una grúa utilizada en la construcción de la red de trenes de alta velocidad perdió estabilidad y se desplomó sobre el convoy en movimiento. 

Por su parte, el gobierno regional ha informado en redes sociales, según recoge EFE, que la grúa sostenía un puente en construcción en una línea destinada a la alta velocidad, lo que explicaría la magnitud de los daños causados al tren.

Se desplegó amplio operativo de rescate

El ministro de Transporte de Tailandia, Piphat Ratchakitprakan, anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente. Mientras que, equipos de rescate trabajaron durante horas para extraer pasajeros de los vagones volcados tras el accidente ferroviario.

Un audiovisual de la emisora pública ThaiPBS mostraba rescatistas parados sobre los vagones de tren volcados, algunos de ellos con agujeros abiertos en sus lados. Esparcidas a lo largo de la vía se veían lo que parecían secciones de la grúa. En paralelo, los paramédicos prestaban primeros auxilios a los pasajeros heridos.

En esta amplio operativo de rescate, se sumaron bomberos que se dedicaron a contener las llamas y un cuerpo de rescatistas se adentró entre los escombros utilizando cortadoras hidráulicas para extraer a los afectados.

Después de este trágico accidente que dejó al menos 30 fallecidos más de 60 heridos, el servicio ferroviario quedó suspendido, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

