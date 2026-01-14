Tragedia ferroviaria: Grúa cae sobre tren dejando al menos 31 muertos y decenas de heridos

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en Tailandia, dejó al menos 31 personas fallecidas y a su vez decenas de heridos. La unidad ferroviaria se descarriló y se incendió.

Tragedia ferroviaria en Tailandia

Un agrave emergencia se registró este miércoles, 14 de enero, en Tailandia luego de que un tren que trasladaba pasajeros, que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), sufriera un accidente de gran magnitud tras el colapso de una grúa asociada a una obra de infraestructura ferroviaria.

De acuerdo a información del Ministerio de Sanidad de Tailandia, el fatídico siniestro dejó al menos 31 muertos y decenas de heridos. Por el momento, continúan las labores de rescate e identificación mientras se sigue incrmentando el número de personas que perdieron la vida en un vehículo que llevaba 195 pasajeros.

Imágenes impactantes del incendio suscitado en el accidente ferroviario

El hecho ocurrió específicamente en la provincia de Nakhon Ratchasima, allí la unidad ferroviaria fue impactada por la estructura metálica que cayó repentinamente sobre los vagones lo que produjo su descarrilamiento y un posterior incendio.

Segú el reporte policial provincial el accidente se produjo alrededor de las 9 y 45 de la mañana, hora local, momento en el que una grúa utilizada en la construcción de la red de trenes de alta velocidad perdió estabilidad y se desplomó sobre el convoy en movimiento.

Por su parte, el gobierno regional ha informado en redes sociales, según recoge EFE, que la grúa sostenía un puente en construcción en una línea destinada a la alta velocidad, lo que explicaría la magnitud de los daños causados al tren.

#ATENCION | Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas este miércoles en Tailandia, después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país, según cifras oficiales. pic.twitter.com/NrC05hZjjB — CENTRO Digital (@radiocentroec) January 14, 2026

Se desplegó amplio operativo de rescate

El ministro de Transporte de Tailandia, Piphat Ratchakitprakan, anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente. Mientras que, equipos de rescate trabajaron durante horas para extraer pasajeros de los vagones volcados tras el accidente ferroviario.

Un audiovisual de la emisora pública ThaiPBS mostraba rescatistas parados sobre los vagones de tren volcados, algunos de ellos con agujeros abiertos en sus lados. Esparcidas a lo largo de la vía se veían lo que parecían secciones de la grúa. En paralelo, los paramédicos prestaban primeros auxilios a los pasajeros heridos.

En esta amplio operativo de rescate, se sumaron bomberos que se dedicaron a contener las llamas y un cuerpo de rescatistas se adentró entre los escombros utilizando cortadoras hidráulicas para extraer a los afectados.

Después de este trágico accidente que dejó al menos 30 fallecidos más de 60 heridos, el servicio ferroviario quedó suspendido, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.