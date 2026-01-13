Protestas en Irán: Se eleva la cifra de muertes a más de 2 mil, según agencia de derechos humanos

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La represión en Irán continúa dejando un saldo cada vez más alarmante. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 2.403 manifestantes han muerto desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno a finales de diciembre.

La organización precisó que entre los fallecidos se encuentran 12 menores de 18 años , y que además se han registrado 18.137 arrestos en el mismo periodo.

Esta nueva cifra representa un aumento significativo respecto al reporte anterior de HRANA, que hablaba de 1.850 muertes más temprano en la jornada. La cadena internacional CNN no ha podido confirmar de manera independiente los datos, ya que el país permanece bajo un bloqueo nacional de internet, lo que dificulta la verificación de los hechos.

HRANA asegura que sus cifras se basan en casos identificados y verificados, aunque advierte que el número real podría ser mucho mayor.

Morgues en Irán colapsan.

Bloqueo informativo y represión

El corte de internet impuesto por las autoridades iraníes ha limitado gravemente el flujo de imágenes y testimonios desde el terreno. Organizaciones como NetBlocks han señalado que el país lleva varios días incomunicado, lo que impide conocer con precisión la magnitud de la represión.

Sin embargo, testigos que lograron comunicarse brevemente describieron escenas de violencia extrema y hospitales colapsados.

Reporte de corte de internet en Irán desde el 9 de enero.

Reacción en Estados Unidos

En paralelo, el presidente Donald Trump anunció que se dirigía a una reunión en la Casa Blanca para analizar la situación en Irán, esto en la Base Conjunta Andrews tras regresar de Michigan.

"Ahora regreso a la Casa Blanca, vamos a analizar toda la situación que está ocurriendo en Irán. Es algo realmente grave", declaró.

La reunión convocó a altos funcionarios de seguridad nacional, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe, el presidente del Estado Mayor Conjunto Dan Caine y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. También se esperaba la presencia del vicepresidente J. D. Vance.

Trump señaló que esperaba recibir cifras actualizadas sobre las muertes y advirtió que Estados Unidos reaccionará "en consecuencia" a la magnitud de la represión. Aunque evitó precisar cuál sería la respuesta, aseguró que "sabe exactamente" qué medidas tomar.

El aumento en la cifra de muertos en Irán y la convocatoria de Trump a una reunión de emergencia reflejan la gravedad de la crisis. Con más de 2.400 fallecidos, miles de detenidos y un país incomunicado, la represión en Irán se perfila como uno de los mayores desafíos internacionales de este inicio de 2026, mientras Washington evalúa sus próximos pasos.