Papa León XIV pide frenar la "violencia antisemita" tras atentado terrorista en Australia: "Un acto sin sentido"

El fatal atentado terrorista ocurrido este domingo 14 de diciembre en Australia ha provocado gran preocupación en el Vaticano. Tras el ataque que dejó 15 personas fallecidas y decenas de heridos, el Papa León XIV condenó el acto y exigió un freno a la violencia.

El ataque fue perpetrado por un padre y su hijo en la famosa playa Bondi Beach en Sidney contra miembros de la comunidad judía durante una celebración de Janucá. Asesinaron a 15 personas y dejaron 38 heridos.

Uno de los atacantes fue reducido por la policía, que acudió rápidamente al lugar de los hechos. El otro fue detenido y desarmado por un civil musulmán, dueño de una frutería en el suburbio de Sutherland.

Ante ello, el Santo Pontífice envíó un telegrama de condolencias firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, expresando una "profunda tristeza" por esta masacre ocurrida durante la festividad judía.

"A quienes han sido afectados por este acto de violencia sin sentido, el Papa León expresa su cercanía espiritual. Y, con renovada esperanza, pide que quienes se sientan tentados por la violencia se conviertan y busquen el camino de la paz y la solidaridad", señala.

En el telegrama, Prevost informó que envía sus oraciones por la curación de quienes aún están convalecientes y por el consuelo de quienes lloran la pérdida de un ser querido. Además, envió bendiciones de paz y fortaleza a todos los australianos.

Asimismo, mediante un discurso en el Vaticano, el Papa exigió enérgicamente un alto a la "violencia antisemita" y a todas las formas de "odio".

"Confío al Señor las víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer contra la comunidad judía de Sídney. ¡Ya basta de estas formas de violencia antisemita! Debemos extirpar el odio de nuestros corazones", expresó Robert Prevost.

Lo que se sabe del atentado terrorista en Sidney

La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que el otro permanece bajo custodia en estado crítico. Además, se halló un artefacto explosivo improvisado en un vehículo vinculado a uno de los atacantes, lo que reforzó la decisión de declarar el hecho como incidente terrorista.

Entre las víctimas figuran una niña de 12 años y un rabino, lo que ha generado profundo dolor en la comunidad judía australiana. En medio del caos, un transeúnte enfrentó a uno de los atacantes y logró desarmarlo parcialmente.

