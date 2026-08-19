Adolescente intenta incendiar instituto con 50 personas dentro y Policía lo detiene tras iniciar el fuego

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un adolescente de 16 años fue detenido tras ser acusado de intentar incendiar un instituto de enseñanza secundaria mientras unas 50 personas, entre estudiantes y profesores, permanecían dentro del establecimiento. El hecho generó una rápida movilización de los servicios de emergencia, que lograron controlar la situación antes de que las llamas provocaran consecuencias mayores.

El fuego comenzó cuando el centro educativo se encontraba ocupado, lo que elevó el riesgo para quienes permanecían en sus instalaciones. Ante la emergencia, los equipos de bomberos acudieron rápidamente y consiguieron controlar y extinguir las llamas antes de que estas alcanzaran otras áreas del edificio. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

Adolescente fue detenido tras provocar incendio

El incidente ocurrió el pasado viernes en un instituto de la localidad de Lohja, al sur de Finlandia. Poco después de que se iniciara el incendio, la Policía intervino al adolescente, quien quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades consideran que habría actuado de manera intencional y buscan esclarecer qué motivó sus acciones.

Durante la intervención, los agentes encontraron entre las pertenencias del menor un arma blanca, material inflamable y un manifiesto. Sin embargo, la Policía todavía no ha informado qué contenía el documento ni ha precisado las características del material encontrado. Estos elementos forman parte de las evidencias que serán analizadas para reconstruir lo ocurrido.

Antes de ser detenido, el adolescente se habría autolesionado con el arma blanca que llevaba consigo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, las autoridades solicitaron que se evalúe su prisión preventiva, debido a las sospechas de vandalismo y tentativa de un delito grave contra la vida o la integridad física.

Adolescente intentar incendiar instituto

Por ahora, la investigación continúa abierta y busca determinar con exactitud cómo se inició el fuego y cuáles fueron las motivaciones del adolescente. La comisaria Marjut Kronlund explicó que aún no es posible establecer todos los detalles, debido a que el menor no ha sido interrogado y las pericias técnicas permanecen en curso.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Ante un incendio dentro de un instituto, colegio o cualquier espacio cerrado, lo primero es mantener la calma y alertar inmediatamente a las personas cercanas. Si existe una ruta segura, se debe evacuar sin correr, empujar ni regresar por objetos personales.

Asimismo, es importante seguir las indicaciones de docentes, autoridades o equipos de emergencia y alejarse del humo, que puede ser altamente peligroso. Si la salida está bloqueada, se recomienda permanecer en un lugar seguro, cerrar puertas para reducir el ingreso del humo y pedir ayuda. Actuar con rapidez y mantener la calma puede marcar la diferencia durante una emergencia.