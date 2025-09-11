Crimen de activista Charlie Kirk: FBI ofrece 100 mil dólares por información sobre el asesino

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Para dar con el paradero del asesino de Charlie Kirk, cuyas imágenes fueron difundidas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) ofreció 100 millones de dólares. El anuncio se realizó este jueves 11 de setiembre, un día después del atentado en la Universidad del Valle, en Utah, Estados Unidos.

FBI difundió imágenes del sospechoso

Luego de sus primeras investigaciones, la oficina del buró en Salt Lake, consiguió dar con el principal sospechoso de este crimen. Por tal motivo, difundió las imágenes de la persona, que sería un hombre que iba vestido con gorro, lentes oscuros, un polo negro de manga larga y con el logo de la bandera estadounidense al medio con un águila.

"El FBI ofrece una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah" manifiesta la publicación, junto a un número telefónico y un enlace a su web oficial.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and... pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Según los funcionarios policiales, han conseguido suficiente material audiovisual del presunto francotirador. El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que existe un buen material del sujeto, no obstante, precisó que por el momento no se difundirán las imágenes.

"Estamos y continuaremos trabajando sin descanso hasta encontrar a la persona que cometió este crimen y el porqué lo hizo. Les puedo decir que esta mañana hemos recuperado la que sería el arma que fue utilizada por el tirador, un rifle de cerrojo de alta potencia, en un área boscosa, incluidas huellas de zapatos y de palmas de las manos", sostuvo.

FBI agent Beau Mason says a "high-powered bolt action rifle" was recovered in a wooded area from Charlie Kirk's assassination, including shoe impressions and a palm print; the assassin is still at large... pic.twitter.com/x41tIfDkPv — stfn.video (@stfnvideo) September 11, 2025

Kirk fue asesinado de un tiro

En una actividad realizada el último miércoles en la Universidad del Valle, en Utah, el activista y seguidor de Donald Trump, fue asesinado por un francotirador de un tiro. De acuerdo a las investigaciones policiales, el disparo se habría realizado de una distancia de 180 metros, impactando en su cuello y dejando una herida mortal.

A pesar de la asistencia médica, Kirk falleció a las pocas horas. El presidente de los Estados Unidos condenó el ataque y ordenó el izamiento de banderas a media asta hasta el domingo 14 de setiembre.

Por lo expuesto, el FBI ofrece una recompensa de 100 mil dólares para dar con el asesino de Charlie Kirk, luego de identificar al sospechoso en video. El presunto homicida habría dejado el arma y sus huellas digitales serían claves para dar con su paradero.