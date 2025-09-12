Albania: 'Diella' se convierte en la primera ministra creada con inteligencia artificial del mundo para combatir la corrupción

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Mientras que en algunas naciones aún entra en debate el uso de la inteligencia artificial (IA) por sus riesgos o límites, Albania ha visto en ella una aliada clave para combatir la corrupción. Es así que el último jueves 11 de septiembre presentaron en sociedad a la primera ministra del mundo creada con esta tecnología.

'Diella' la ministra creada con IA

Edi Rama, primer ministro de Albania, anunció ayer jueves el nombramiento de una ministra generada con inteligencia artificial que se encargará de la contratación pública. El nombre de la novedosa funcionaria es 'Diella', que en el idioma albanés significa 'luz del sol'.

"Diella es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente, sino que ha sido creada virtualmente por inteligencia artificial", manifestó el primer ministro albanés durante la presentación de su nuevo gabinete.

De acuerdo al jefe de Gobierno, la ministra se encargará de las decisiones respecto a las licitaciones de contratación pública a fin de que estén "100% libres de corrupción". "'Diella' será la funcionaria del Ministerio Público (...) tendrá derecho a contratar talentos de todo el mundo", añadió Edi Rama.

La IA en la política albanesa

Cabe resaltar que, Albania no es un país ajeno al uso de la inteligencia artificial pues a través de su implementación buscan su adhesión a la Unión Europea en 2030. Por ejemplo, ya han utilizado esta tecnología para monitorear compras públicas, analizar operaciones aduaneras y tributarias en tiempo real.

Además, es usada para la detección de construcciones ilegales y plantaciones de cannabis mediante drones y satélites. Asimismo, para enviar multas de tránsito a través de reconocimiento facial.

Inclusive, 'Diella' se desempeñaba, en enero, como asistente virtual impulsada por la IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, en el que se obtenían documentos y servicios.

La propuesta de Edi Rama

Semanas atrás, el primer ministro de Albania, Edi Rama, planteó la posibilidad de que la tecnología podría convertirse en un miembro fundamental en su gobierno, abriendo un debate en su función en la gobernanza, ello en un contexto donde los casos de corrupción se han disparado.

En tal sentido, Rama resaltó que la IA podría eliminar prácticas como el nepotismo y los conflictos de intereses. Bajo esa premisa propuso la creación de un ministerio gestionado íntegramente por este tipo de tecnología.

Como vemos ello ha llevado a que Albania presente a 'Diella' la primera ministrada del mundo creada con inteligencia artificial que combatirá la corrupción.