Tragedia en la lucha libre mexicana: árbitro fallece tras recibir peligrosa maniobra y autoridades investigan el caso

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Gran conmoción en la lucha libre mexicana ha ocasionado un acto trágico luego de que un árbitro fallezca tras recibir una peligrosa maniobra durante una función abierta al público en Hidalgo. Las autoridades investigan las circunstancias del episodio y clausuraron el recinto.

Fallece un árbitro tras peligrosa maniobra durante función en México

Gerardo Germán Pineda, conocido como 'El Búho', perdió la vida los 75 años durante un combate protagonizado por el luchador apodado 'Hijo de Fishman', cuyo nombre real es José Ángel, quien fue detenido y quedó bajo investigación por un posible homicidio culposo.

Los hechos se suscitaron durante la noche del pasado miércoles, 7 de octubre, en el Centro Deportivo Cultural 11 de julio. La jornada denominada Deslealtades, tenía como una de sus principales actrativos el enfrentamiento entre los luchadores el 'Hijo de Fishman' y 'Máscara Sagrada NG'.

De acuerdo a los primeros reportes la situación fue fatídica cuando el 'Hijo de Fishman' le aplicó un movimiento denominado 'martinete' al réferi, maniobra que está prohibida por el reglamento de la lucha libre debido a las graves lesiones cervicales que puede ocasionar.

Las grabaciones de dicho momento muestran que Pineda quedó tendido sobre el cuadrilátero tras la peligrosa maniobra. Trascendió que el luchador lo sujetó de la cabeza, ubicó sus pies hacia arriba y lo dejó caer contra la lona. Primero impactaron las extremidades y posterormente la cabeza del árbitro, que rebotó con fuerza.

Luego de la caída, 'El Búho' permaneció en el ring retorciéndose de dolor, mientras que paramédicos se apersonaron hasta el lugar de los hechos pra brindarle primeros auxilios. Sin embargo, posteriormente se confirmó el deceso de Gerardo Pineda.

¿Qué sucedió con el luchador el 'Hijo de Fishman'?

El luchador profesional conocido como el 'Hijo de Fishman' fue detenido el miércoles, 7 de octubre, en Hidalgo y quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias de la muerte de Gerardo Germán Pineda y determinar las posibles responsabilidades legales.

Al cierre de esta nota, se conoció que el luchador mexicano fue puesto en libertad la madrugada de este viernes. En un video publicado en redes sociales se dio a conocer que esta llegó gracias que se llegó a un acuerdo para pagar la compensación a la familia del árbitro.

En conclusión, una tragedia se registró durante un combate de lucha libre entre los luchadores el 'Hijo de Fishman' y 'Máscara Sagrada NG'. Resulta que el primero en mención le realizó una maniobra prohibida al árbitro de la contienda llamado Gerardo Germán Pineda a los 75 años. Tras ello, el 'Hijo de Fishman' fue detenido y quedó bajo investigación por un posible homicidio culposo.