Gabriel Boric señala ante la ONU que Netanyahu tiene que enfrentar la justicia internacional por actos contra Palestina

Durante su dicurso de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Chile, Gabriel Boric se pronunció ante las acciones militares de Israel en contra de Palestina. En su exposición, el mandatario chileno rechazó tajantemente los crímenes en contra de la comunidad gazatí.

Boric rechazó accionar militar de Israel

En el segundo día de actividades en Nueva York, se dio a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas con la presentación de discursos de diversos mandatarios de Estados.

En el turno de Gabriel Boric, presidente de Chile, uso el tiempo establecido para referirse a un tema central en su discurso: Palestina. En su manifestación, indicó que son miles de personas "inocentes que pierden la vida por ser palestinos".

Por ello, rechazó los crímenes en contra de esta población y señaló a Benjamín Netanyahu, por ser el primer ministro de Israel, por los actos cometidos. Boric señala que los responsables deben enfrentar el "genocidio contra el pueblo palestino".

"Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional"

En su discurso recordó los actos perpetrados hace más de 80 años contra los judíos e indicó que Gaza "es una crisis global porque es una crisis de la humanidad". En tal sentido, indicó que si bien es un país sudamericano el tema es inclusivo de manera global por ser un tema de humanidad.

Boric criticó recientes declaraciones de Trump

Gabriel Boric también se refirió tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde mencionó sin evidencia científica que el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas contribuiría a que los niños tengan autismo.

Además, hizo hincapié en los comentarios de Trump en la Asamblea General donde indicó que el calentamiento global como "una estafa" criticando los esfuerzos de la ONU por reducir la huella de cárbono.

"Puedo respetar la libertad de opinión pero a la vez enfrento la insolencia de quien miente. Se ha afirmado en este mismo podio hoy que no hay tal cosa como el calentamiento global: esa no es una opinión, es una mentira. Podemos estudiar los efectos secundarios de una vacuna pero no podemos decir que una vacuna genera autismo".

En el discurso del presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó las acciones militares por parte del gobierno de Israel y señaló que los crímenes cometidos contra la población palestina deben ser juzgados en un tribunal internacional.