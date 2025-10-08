Congresista Kelly Portalatino: "Se necesita declarar en emergencia el transporte urbano"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, opinó que los transportistas "se encuentran prácticamente abandonados". Además, señaló que la reunión entre la PCM y los gremios de transporte, convocada para este 9 de octubre, tiene que tener un resultado: "Declarar en emergencia el transporte urbano".

Transporte urbano en emergencia

La parlamentaria Portalatino Ávalos señaló que en las protestas los gremios de transportistas exigen un "auxilio" debido a que considera que ellos se encuentran en "abandono".

"Dina Boluarte y algunos representantes de la PNP están declarando de forma absurda, inaceptable y grosera que eso genera un espaldarazo a la población, manifestó la congresista".

Bajo esa premisa, refirió que desde la bancada de Perú Libre "han puesto su posición firme" con respecto a esta problemática en el sector de transporte.

"Hemos rechazado que el 14 de octubre recién se dé el resultado (de la reunión de la PCM con gremios de transportistas) por día está muriendo un chofer y no podemos permitir que esto se traslade en más tiempo", añadió.

Además, señaló que la reunión entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y gremios de transportistas tiene que tener un resultado: " Declarar en emergencia el transporte urbano y esto no es solo una posición del Congreso sino también de los transportistas porque eso va a permitir generar mayores oportunidades y evitar la burocracia que existe", manifestó la legisladora.

PCM y gremios de transportistas se reunirán

En otro momento, la legisladora se pronunció sobre la próxima reunión que sostendrá la Presidencia del Consejo de Ministros con gremios de transportistas el jueves 9 de octubre.

"El día de ayer hemos tenido una mesa de trabajo después de una información que nos han dado todos los gremios de transportistas. Hemos expresado abiertamente el respaldo y la solidaridad a todos nuestros amigos transportistas. Hay que entender que existen más de 70 muertos por esta extorsión de las bandas criminales entre choferes, tripulantes y cobradores", puntualizó la congresista de Perú Libre.

Asimismo, señaló que este encuentro será en conjunto con el Ejecutivo, el Congreso de la República, los presidentes de la Comisión de Transporte, de Justicia, de Defensa y será presidida por José Jerí, titular del Parlamento, y los representantes del gremio de transporte.

En síntesis, la congresista Kelly Portalatino consideró que el transporte urbano debe declararse en emergencia ante el incremento de los casos de extorsión en la capital que está cobrando más víctimas mortales.