Javier Milei da un concierto de rock en medio de una crisis política y económica en Argentina

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Dominado por la euforia, el presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció este lunes un concierto de rock en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde cantó junto a un grupo de músicos y allegados.

El evento, que reunió a una gran cantidad de público joven, sirvió como antesala de la presentación de su nuevo libro 'La Construcción del Milagro'.

Vestido completamente de negro y con una campera de cuero, Milei ingresó al estadio como una estrella de rock, caminando entre la multitud que lo ovacionaba.

Apenas subió al escenario, comenzó su show con una versión adaptada de 'Panic Show', de La Renga, tema que se ha convertido en himno para sus seguidores.

Entre saltos y gritos, el mandatario entonó: "Hola a todos, yo soy el león" y "toda la casta es de mi apetito", frases que coreó el público con entusiasmo.

LOCURA TOTAL EN EL MOVISTAR ARENA



LA LIBERTAD AVAZAAAAA @JMilei pic.twitter.com/5d0ai2Nlt2 — Valen (@vaaaalentain) October 6, 2025

Un repertorio político y musical

Durante casi una hora, Milei interpretó canciones emblemáticas del rock argentino, entre ellas "Demoliendo Hoteles" de Charly García, "Rock del Gato" de Ratones Paranoicos y "Blues del Equipaje" de La Mississippi.

Entre tema y tema, interactuó con el público, que respondía con gritos de apoyo como "Milei querido, el pueblo está contigo" y "libertad, libertad".

El espectáculo contó con la participación de políticos y allegados al presidente, como los diputados Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lynch, además del biógrafo de Milei, Marcelo Duclos.

El evento fue transmitido por YouTube y mezcló música con mensajes políticos, algunos dirigidos contra la oposición peronista y la expresidenta Cristina Kirchner.

Durante el concierto, Milei también rindió homenaje a las víctimas del ataque del grupo Hamás en Israel en 2023, defendiendo la causa israelí y alertando sobre una 'ola de antisemitismo' global.

Incluso interpretó 'Hava Naguila' en hebreo y se proyectó un video donde él aparecía como un personaje de Star Wars resistiendo a la prensa argentina, simbolizada con el rostro de Kirchner.

Tormenta política y económica en Argentina

El concierto se desarrolló en medio de una fuerte crisis política y económica, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El partido oficialista, La Libertad Avanza (LLA), enfrenta tensiones internas tras la renuncia del diputado José Luis Espert, involucrado en un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Los últimos sondeos muestran una caída en la imagen positiva de Milei y un creciente descontento con su gestión.

Además, el oficialismo ha sufrido derrotas en el Congreso y enfrenta dificultades para alcanzar consensos con gobernadores y sectores opositores.

En el plano económico, la actividad muestra signos de estancamiento y alta precariedad laboral, mientras el Gobierno negocia una asistencia financiera de Estados Unidos, pese a haber firmado recientemente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares.

El show de Milei, cargado de simbolismo político, ha generado reacciones divididas entre la admiración de sus seguidores y la crítica de sus opositores, que cuestionan el tono del espectáculo en plena crisis nacional.