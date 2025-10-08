RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Terror en pleno show

Balacera en concierto de Agua Marina deja a un músico gravemente herido en el Círculo Militar de Chorrillos

Un ataque armado interrumpió la presentación de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos. Según las primeras informaciones, un integrante de la orquesta fue herido de gravedad por las balas de presuntos extorsionadores.

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos
Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos (Difusión)

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 08/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Una noche de música y alegría se convirtió en terror en el Círculo Militar de Chorrillos, donde se realizaba un concierto con la participación de Agua Marina y Zaperoko.Durante el evento, presuntos extorsionadores abrieron fuego contra los artistas, provocando el pánico entre los asistentes.

El ataque ocurrió en la sede Tarapacá del recinto militar, donde cientos de personas disfrutaban del espectáculo. Testigos afirmaron que se escucharon múltiples ráfagas de disparos dirigidas hacia el escenario, generando caos y confusión.

Un músico resultó herido de gravedad

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los músicos de Agua Marina fue alcanzado por una bala, quedando gravemente herido.

Los presentes auxiliaron rápidamente al artista, quien fue trasladado de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

TC ordena que Martín Hurtado Reyes sea repuesto como juez supremo: Tendría vínculo con los 'Cuellos Blancos'
Lee también

TC ordena que Martín Hurtado Reyes sea repuesto como juez supremo: Tendría vínculo con los 'Cuellos Blancos'

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del músico afectado, pero fuentes cercanas a la agrupación indicaron que su estado sería delicado.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar minutos después del incidente para acordonar la zona y recoger evidencias que ayuden a identificar a los responsables.

Investigación policial y conmoción en el mundo artístico

El violento ataque ha generado una profunda indignación en el ámbito musical y entre los seguidores de Agua Marina, quienes exigieron mayor seguridad en los eventos públicos.

Tiktoker protagoniza tierno reencuentro con su abuelita: "Le pedí a Dios que me deje vivir para verte"
Lee también

Tiktoker protagoniza tierno reencuentro con su abuelita: "Le pedí a Dios que me deje vivir para verte"

Asimismo, se presume que el atentado podría estar vinculado a bandas de extorsionadores, un problema que ha venido afectando a varios artistas y empresarios en los últimos meses.

La Dirincri ha tomado el caso y se encuentra revisando las cámaras de seguridad del recinto, además de tomar declaraciones a los testigos para esclarecer el hecho.

Por su parte, los representantes de Agua Marina aún no han emitido un comunicado oficial, aunque trascendió que la agrupación suspendió temporalmente sus presentaciones por motivos de seguridad.

Este lamentable suceso se suma a la creciente ola de violencia que atraviesa el país, poniendo en evidencia la urgente necesidad de reforzar la protección de los eventos masivos.

Mientras tanto, los fans y colegas del músico herido envían mensajes de apoyo a través de las redes sociales, esperando su pronta recuperación.

Temas relacionados Agua Marina Chorrillos Circulo Militar de Chorrillos Concierto espectáculo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA