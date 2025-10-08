Balacera en concierto de Agua Marina deja a un músico gravemente herido en el Círculo Militar de Chorrillos

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noche de música y alegría se convirtió en terror en el Círculo Militar de Chorrillos, donde se realizaba un concierto con la participación de Agua Marina y Zaperoko.Durante el evento, presuntos extorsionadores abrieron fuego contra los artistas, provocando el pánico entre los asistentes.

El ataque ocurrió en la sede Tarapacá del recinto militar, donde cientos de personas disfrutaban del espectáculo. Testigos afirmaron que se escucharon múltiples ráfagas de disparos dirigidas hacia el escenario, generando caos y confusión.

🔴🔵Noche de terror en el Círculo Militar de Chorrillos. Presuntos extorsionadores abrieron fuego durante el concierto de Agua Marina. Un músico resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia.



Un músico resultó herido de gravedad

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los músicos de Agua Marina fue alcanzado por una bala, quedando gravemente herido.

Los presentes auxiliaron rápidamente al artista, quien fue trasladado de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del músico afectado, pero fuentes cercanas a la agrupación indicaron que su estado sería delicado.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar minutos después del incidente para acordonar la zona y recoger evidencias que ayuden a identificar a los responsables.

Investigación policial y conmoción en el mundo artístico

El violento ataque ha generado una profunda indignación en el ámbito musical y entre los seguidores de Agua Marina, quienes exigieron mayor seguridad en los eventos públicos.

Asimismo, se presume que el atentado podría estar vinculado a bandas de extorsionadores, un problema que ha venido afectando a varios artistas y empresarios en los últimos meses.

La Dirincri ha tomado el caso y se encuentra revisando las cámaras de seguridad del recinto, además de tomar declaraciones a los testigos para esclarecer el hecho.

Por su parte, los representantes de Agua Marina aún no han emitido un comunicado oficial, aunque trascendió que la agrupación suspendió temporalmente sus presentaciones por motivos de seguridad.

Este lamentable suceso se suma a la creciente ola de violencia que atraviesa el país, poniendo en evidencia la urgente necesidad de reforzar la protección de los eventos masivos.

Mientras tanto, los fans y colegas del músico herido envían mensajes de apoyo a través de las redes sociales, esperando su pronta recuperación.